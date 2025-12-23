Connect with us

Reguli stricte pentru primării și consilii județene pentru împrumuturi, datorii, salarii și ajutoare sociale în 2026

Publicat

acum 2 ore

Guvernul introduce, printr-o ordonanță de urgență cu impact major asupra administrațiilor locale și companiilor de stat, un set amplu de reguli privind împrumuturile autorităților locale, cheltuielile salariale din sectorul public și acordarea unor drepturi sociale în anul 2026. Proiectul de ordonanță a fost pus în consultare publică și va intra la aprobat în ședința de guvern din 23 decembrie 2025.

Actul normativ stabilește plafoane maxime de îndatorare, termene-limită clare, dar și sancțiuni severe pentru autoritățile locale care nu respectă condițiile de rambursare.

Citește și Ce prevede ”Ordonanța trenuleț” 2026: Guvernul a pregătit măsurile fiscale

Plafoane maxime pentru împrumuturile autorităților locale

Împrumuturile contractate de unitățile administrativ-teritoriale din veniturile din privatizare sunt plafonate în funcție de tipul localității:

  • Comune și orașe – fără plafon maxim;
  • Municipii – maximum 20 milioane lei;
  • Municipii reședință de județ și sectoarele Bucureștiului – maximum 30 milioane lei;
  • Consilii județene – maximum 35 milioane lei;
  • Localități cu sisteme centralizate de termoficare pentru peste 80.001 locuințe – până la 150 milioane lei;
  • Localități cu sisteme de termoficare pentru cel mult 80.000 de locuințe – maximum 50 milioane lei.

Termene-limită stricte pentru depunerea documentațiilor

Autoritățile locale trebuie să depună documentele necesare:

  • până la 31 martie 2026 – pentru împrumuturile destinate termoficării;
  • până la 30 iunie 2026 – pentru celelalte destinații prevăzute de ordonanță.

Documentațiile se transmit direcțiilor de finanțe publice, care le înaintează Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

Document: Vezi AICI Proiectul Ordonanței de Guvern ( Ordonanța Trenuleț)

Cum pot fi folosiți banii împrumutați

Fondurile pot fi utilizate:

  • pentru cheltuieli ale administrațiilor locale;
  • pentru instituții publice finanțate din bugetele locale;
  • pentru asociații de dezvoltare intercomunitară, prin conturi speciale deschise la Trezorerie.

Banii transferați către ADI-uri nu sunt purtători de dobândă și pot fi cheltuiți doar în scopul pentru care a fost contractat împrumutul.

Rambursare, dobânzi și penalizări

Împrumuturile se rambursează:

  • în rate trimestriale egale, cu sau fără perioadă de grație;
  • dobânda se calculează lunar și se plătește trimestrial.

Pentru întârzieri la plată:

  • se aplică dobânzi penalizatoare zilnice, conform Codului de procedură fiscală;
  • sumele neplătite pot duce la tăierea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a altor transferuri de la bugetul de stat.

Excepție fac doar plățile pentru:

  • salarii,
  • asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav,
  • indemnizații pentru persoane cu handicap,
  • protecția copilului.

Aviz obligatoriu și răspundere legală

Împrumuturile pot fi contractate:

  • doar cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale;
  • numai dacă autoritatea locală nu are restanțe la alte împrumuturi din privatizare.

Responsabilitatea privind legalitatea documentelor și utilizarea banilor revine integral autorităților locale și ordonatorilor de credite, care pot răspunde civil sau penal.

Companiile de stat: salarii înghețate și reguli dure în 2026

Pentru anul 2026:

  • salariile rămân la nivelul din 30 noiembrie 2025;
  • sunt permise doar ajustările determinate de creșterea salariului minim;
  • nu se pot acorda majorări, indexări sau alte mecanisme de creștere salarială fără aprobarea Guvernului.

Creșteri salariale sau angajări noi sunt posibile doar prin Memorandum aprobat de Guvern, pe bază de analize economice solide.

Amenzile pentru nerespectarea regulilor ajung la 60.000 de lei.

