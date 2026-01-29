FOTO: Exemplu de implicare și grijă față de seniori, la Rădești. Masă caldă gratuită pentru vârstnici, la o cantină socială

Exemplu de implicare și grijă față de seniori, la Rădești. Reprezentanții Asociației „Arian Miriam”, în parteneriat cu Primăria Rădești, au inițiat un proiect prin care oferă gratuit, de luni până vineri, o masă caldă pentru 80 de seniori din comunitate, în cadrul unei cantine sociale amenajată în clădirea reabilitată a fostei școli din Meșcreac.

„De multe ori auzim spus că <tinerilor nu le mai pasă de bunici>. La Rădești, faptele demonstrează exact contrariul. Tinerii din Asociația „Ariana Miriam”, în parteneriat cu Primăria Rădești, sunt cei care au pus în practică un proiect cu impact real pentru părinții și bunicii comunității: Cantina Socială pentru Persoane Vârstnice Rădești.

De luni până vineri, 80 de seniori beneficiază gratuit de o masă caldă, într-o clădire reabilitată – fostul sediu al școlii din Meșcreac – redată comunității cu un rol social esențial.

Este un exemplu frumos care arată că există tineri cărora le pasă, care aleg să se implice și să aibă grijă de cei care au construit această comunitate”, a scris președintele CJ Alba, Ion Dumitrel, pe pagina de Facebook.

Reamintim faptul că la finalul lunii iulie 2025, AJPIS Alba a semnat un contract de finanțare în valoare de 2.020.000 lei cu Asociația „Ariana Miriam”, pentru proiectul „Cantină socială pentru persoane vârstnice Meșcreac (comuna Rădești), cu o capacitate de 80 de beneficiari”.

Din suma aprobată, 1.920.000 lei au fost alocați pentru acordarea de servicii și 100.000 lei pentru dotări.

„Prin această inițiativă Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a venit în sprijinul vârstnicilor aflați în dificultate, care au nevoie de servicii de îngrijire la domiciliu, hrană și servicii de recuperare. Sistemul de asistență socială trebuie să continue să se dezvolte ținând seama de nevoile reale ale comunității, precum și de provocarea majoră cu care se confruntă țara noastră – îmbătrânirea populației și nevoia tot mai mare de servicii sociale destinate persoanelor de vârsta a treia”, a transmis atunci directorul AJPIS Alba, Flaviu Cozuc.

