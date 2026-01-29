Eveniment
Managerul Spitalului Orășenesc Câmpeni, Dragomir Morcan și mai multe asistente și infirmiere vizate de perchezițiile de miercuri
Dragomir Morcan, managerul spitalului din Câmpeni, alături de mai multe asistente și infirmiere, ar fi fost persoanele vizate de perchezițiile domiciliare realizate de trupele speciale și procurori, miercuri, 28 ianuarie 2026.
Potrivit surselor alba24.ro în cursul dimineții de miercuri, în jurul orei 6.00, mascații ar fi descins la casa managerului spitalului, dar și la mai mulți angajați ai unității medicale. Din câte se pare este vorba despre persoane care au fost angajate pe posturi de asistenți și infirmiere, în urma unui concurs realizat în decembrie 2025.
Sursele alba24.ro susțin că modul de organizare al concursurilor ar fi motivul pentru care procurorii Pachetului de pe lângă Tribunalul Alba au descins, într-o serie de percheziții.
După ce au realizat perchezițiile domiciliare, procurorii au mers la unitatea medicală unde au continuat acțiunea. Perchezițiile la Spitalul din Câmpeni au durat până târziu în seara, unde procurorii și anchetatorii au ridicat o serie de documente.
Surse de încredere au declarat pentru alba24.ro că în orașul Câmpeni erau vehiculate, la nivel de zvon, că posturile de asistent și infirmieri ar fi fost promise unor persoane dinainte ca un concurs propriu zis să aibă loc. Mai mult de atât, tot la nivel de zvon, au fost vehiculate și sume de bani care ar fi asigurat obținerea unui post, sume de mii de euro, susțin sursele alba24.ro.
Cine este Dragomir Morcan, fost membru PSD și PRO România
Managerul Spitalului Dragormir Morcan este un personaj cunoscut în orașul Câmpeni. Acesta a fost activ în viața politică a orașului, până în 2019 a fost membru PSD, iar la alegerile din 2020 a candidat pentru funcția de primar al orașului, din partea PRO România. Apoi s-a retras din cursă în favoarea candidatului PNL.
În trecut Morcan a fost într-un conflict cu fostul primar al orașului Câmpeni, Ioan Andreș, care a ajuns în instanță, din cauza unor postări pe Facebook a lui Morcan, care atunci era tot manager al spitalului.
De asemenea, în urmă cu trei ani, în 2023, Morcan, a fost iar în atenția publică după ce o informație a ajuns în mass media.Mai exact că acesta a cumpărat fosta haltă CFR din Câmpeni, monument istoric, pe care a transformat-o în pensiune.
Managerul Spitalului Dragomir Morcan nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere. Acesta are telefonul mobil închis.
