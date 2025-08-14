FOTO: INCENDIU în comuna Meteș. O șură aflată în localitatea Poiana Ampoiului s-a făcut scrum

Un incendiu a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 00:50, în localitatea Poiana Ampoiului din comuna Meteș. Focul a mistuit o șură plină cu fân.

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit pentru stingerea unui incendiu în Poiana Ampoiului. Salvatorii au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.

La momentul ajungerii forțelor de intervenție la locul solicitării, incendiul se manifesta generalizat la o șură pe aproximativ 150 mp, care prezenta în interior o cantitate mare de fân.

Pompierii au reușit localizarea incendiului și au intervenit pentru stingerea în totalitate a acestuia.

În urma incendiului nu au fost înregistrate victime.

foto: ISU Alba

