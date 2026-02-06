Eveniment
FOTO: Intervenții și măsuri de prevenție pe cursurile de apă din Alba. Precizările autorităților
În această săptămână, prefectul județului Alba, Nicolae Albu, împreună cu directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba, Valentin Dican și șeful Serviciului Baraj Mihoești, Călin Popa, au analizat situația intervențiilor desfășurate pe râurile Arieșul Mare și Arieșul Mic.
Potrivit autorităților, în luna ianuarie 2026, echipele SGA Alba au intervenit pentru îndepărtarea zăpoarelor și degajarea arborilor căzuți în albie, în zonele identificate ca puncte critice, cu risc crescut de formare a blocajelor:
- Râul Arieșul Mare – localitatea Rogoz, UAT Albac
- Râul Arieșul Mic – localitatea Ponorel, UAT Vidra
Intervențiile s-au realizat cu mijloace proprii și personal din cadrul Serviciului Formația Baraj Mihoești și Serviciului Atelier Mecanic, fiind utilizate:
- un excavator pe șenile cu braț lung
- un buldoexcavator
Măsuri suplimentare de prevenție
Pentru asigurarea unei capacități rapide de intervenție, SGA Alba a dislocat în zonă:
- un încărcător frontal tip Wolla
- un excavator pe pneuri
- un excavator pe șenile
De asemenea, au fost pregătite aproximativ 50 mc de nisip, pentru realizarea sacilor de protecție.
Prefectul județului Alba a solicitat monitorizarea permanentă a situației din teren, verificarea stării lucrărilor executate și menținerea unei capacități operative ridicate, astfel încât riscurile generate de blocaje, creșteri de nivel sau alte fenomene hidrologice să fie gestionate eficient, iar siguranța cetățenilor din județul Alba să fie pe deplin asigurată.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.