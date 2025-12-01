Connect with us

FOTO: Locomotivă cu simbolul Unirii și al orașului Alba Iulia, în circulație de Ziua Națională

Publicat

acum 1 minut

Una dintre cele 19 locomotive cumpărate de Guvern prin fonduri PNRR poartă simbolul Marii Uniri și al orașului Alba Iulia.

Inițiativa aparține Primăriei Alba Iulia. Potrivit sursei citate, pe lângă imaginea Catedralei Reîntregirii (Încoronării) din Alba Iulia și tricolor, va fi colantat și logo-ul orașului.

Locomotiva este în circulație la trenul IR 1836 ce circulă de 1 Decembrie de la Cluj Napoca – Teiuș și merge spre Simeria – București.

CFR Călători a anunțat că patru trenuri ce fac legătura cu Alba Iulia de 1 Decembrie poartă nume simbolice:

  • IR 1835 – București Nord – Craiova – Simeria – Alba Iulia – Cluj Napoca: trenul ”Regele Ferdinand I Întregitorul”
  • IR 1763 – Iași – Suceava/Botoșani – Cluj Napoca – Alba Iulia – Simeria – Arad – Timișoara Nord – ”Ion I.C. Brătianu”
  • IR 1836 – Cluj Napoca – Alba Iulia – Simeria – Craiova – București Nord: ”Iuliu Maniu”
  • IC 522/532 – Arad – Alba Iulia – Teiuș – Brașov – București Nord: ”Vasile Goldiș”.

AICI, mai multe detalii.

