Patru trenuri ce fac legătura cu Alba Iulia poartă nume simbolice, de 1 Decembrie, Ziua Națională a României. Este vorba desprenume inspirate de personalități marcante ale vremii, a anunțat CFR Călători.

Operatorul național de transport feroviar de călători asigură 36 trenuri care deservesc Alba Iulia pe 1 decembrie 2025.

VEZI ȘI: PROGRAM Ziua Națională a României, 1 Decembrie la Alba Iulia: Parada militară, spectacole, foc de artificii

Trenurile ce poartă, simbolic, pentru o zi, un nume special de Ziua Marii Uniri sunt:

IR 1835 – București Nord – Craiova – Simeria – Alba Iulia – Cluj Napoca: trenul ”Regele Ferdinand I Întregitorul”

IR 1763 – Iași – Suceava/Botoșani – Cluj Napoca – Alba Iulia – Simeria – Arad – Timișoara Nord – ”Ion I.C. Brătianu”

IR 1836 – Cluj Napoca – Alba Iulia – Simeria – Craiova – București Nord: ”Iuliu Maniu”

IC 522/532 – Arad – Alba Iulia – Teiuș – Brașov – București Nord: ”Vasile Goldiș”.

”Aceste garnituri speciale vor parcurge țara, asigurând legătura simbolică și fizică dintre principalele regiuni istorice – Banat, Crișana, Maramureș, Ardeal, Bucovina, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea – cu orașul Alba Iulia, inima evenimentelor din 1918”, potrivit CFR Călători.

Prin această inițiativă, CFR Călători dorește să sublinieze rolul esențial pe care transportul feroviar l-a avut și continuă să îl aibă în unirea și coeziunea teritorială a României, aducând astfel un omagiu istoriei și personalităților care au făcut posibilă Marea Unire.

