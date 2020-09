FOTO: Manifestare de susținere la Spitalul din Aiud, pentru medicul Hurani Majid, ”în fața atacurilor nedrepte și antisemite”

Manifestare de susținere în curtea Spitalului din Aiud pentru medicul cardiolog Hurani Majid, atacat, spun colegii săi, de o colegă care are și calitatea de candidat al USR la Consiliul Local Aiud.

”Suntem alături și îl susținem pe doctor Hurani Majid, în fața atacurilor nedrepte și antisemite” a scris o angajată a spitalului pe contul ei de Facebook, unde a postat și o serie de fotografii.

Mai mulți medici și cadre medicale s-au adunat în curtea instituției medicale luni dimineața.

”În cursul dimineții un grup consistent din cadrul personalului medical și asistențial a organizat în mod spontan O MANIFESTARE DE SUSȚINERE la adresa Dr. Hurani Majid, director medical interimar. Manifestarea de sustinere este urmarea unor repetate atacuri la adresa domniei sale, atacuri publice aparute pe pagina unui medic aflat în campanie electorala. Considerăm că este necesară separarea chestiunilor care privesc activitatea medicală de chestiunile politice” au scris pe contul de Facebook, reprezentanții Spitalului Municipal Aiud.

Potrivit managerului Bogdan Popa, este vorba despre o manifestare spontană generată de atacul unui candidat asupra directorului medical al spitalului, Hurani Majid.

Angajații instituției spun că atacurile asupra medicului vin din partea unui candidat al USR la Consiliul Local Aiud, care este și medic.

Între cei doi a avut loc o discuție mai aprinsă în ultima parte a săptămânii trecute, spun surse din cadrul spitalului.

”Până acum am tăcut și am suferit enorm. Dar este momentul să spun ce am pe suflet. Daca este cineva în Aiud care îi pasă de spitalul din Aiud și de pacienții din Aiud și nu numai, acel om este dr. Bogdan Popa. Lumea din păcate se răzbune pe cei cinstiți și nu caută adevărul adevărat. Sunt din pacate oameni care profită de orice pentru a aduna niște voturi în plus și sunt capabili să calce pe cadavre din păcate să atingă scopul. De luni de zile sunt atacat în mod repetat, hărțuit și descriminat etnic și religios de un cadru medical. Am dovezi concrete în acest sens însa nu le pot afișa public” a scris medicul Hurani Majid, într-un răspuns la o postare pe Facebook.

Hurani Majid este medic primar cardiolog, absolvent al Universității de Medicină și Farmacie ” Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca promotia 1996. Stagiatura și-a făcut-o făcută la Spitalul Regional Nahariya (Israel) obținând dreptul de liberă practică în Israel.

Rezidențiatul în specialitatea Cardiologie la Institutul Inimii “Niculae Stăncioiu” Cluj Napoca (Noiembrie 1998 – Noiembrie 2003). Profesează ca medic primar cardiolog la Spitalul Municipal Aiud din anul 2018. Director medical interimar la Spitalul Municipal Aiud.

