FOTO: Nouă membri ai Biciclim Alba, la cel mai mare maraton de mountain bike din Austria. Ce locuri au luat

Nouă membri ai echipei Biciclim Alba au participat la Salzkammergut Trophy 2023, cel mai mare maraton de mountain bike din Austria și unul dintre cele mai dure maratoane de o zi din Europa.

La a 26-a ediție a competiției au participat 3.700 de participanți din 35 de țări.

În clasamentul pe echipe, Biciclim s-a situat pe locul 10, respectiv 19 din cele 40 de echipe înscrise în competiție.

”Atmosfera energizantă, ce nu poate fi descrisă în cuvinte, emoțiile și distracția ne-au însoțit pe tot parcursul acestei competiții consacrate.

Am râs, am transpirat, am strâns din dinți, ne-am încurajat și chiar am plâns!” au transmis membrii echipei.

Rezultatele echipei din Alba:

Alex Dadarlat

Categorie 39/122 , General 102/506

Locul 10 la echipe

Adi Micu

Categorie 27/158 , General 103/506

Locul 10 la echipe

Gabi Treistaru

Categorie 37 / 158, General 141 /506

Locul 10 la echipe

Tima Bogdan

Categorie 31/ 58, General 186/ 506

Ghiță Dumbravă

Categorie 67/158 , General 224/506

Nicu Miclăuș

Categorie 46/113, General 226/506

Dorin Fleșeriu

Categorie 66/113 , General 293/506

Dorin Dîrloșan

Categorie 117/158 , General 365/506

Iulia Miclăuș

Categorie 6/15 , General 62/78

