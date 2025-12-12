FOTO: O pistă de biciclete de 13 kilometri va lega satele din comuna Ciugud. Cât va costa și care este traseul propus

O pistă de biciclete în lungime de 13 kilometri va lega satele din comuna Ciugud. Investiția este estimată la peste 6,2 milioane de lei.

Primăria Ciugud a lansat pe 10 decembrie, în SEAP, o licitație pentru proiectarea și execuția lucrărilor în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport verde - pistă pentru biciclete în comuna Ciugud”. Valoarea totală a investiției este estimată la 6.204.510,08 lei, fără TVA.

O pistă de biciclete în lungime de 13 kilometri va lega localitățile din comuna Ciugud

Potrivit documentației, proiectul urmărește asigurarea mobilității durabile pentru populație, facilitarea accesului către principalele obiective din comună, reducerea utilizării transportului privat motorizat și, implicit, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Se prevede astfel amenajarea unei piste de biciclete cu o lungime totală de 13.000 m, proiectată în principal pentru a crește accesibilitatea, confortul și siguranța cetățenilor.

„Realizarea acestei investiții contribuie în mod direct la îmbunătățirea mobilității locale, la creșterea gradului de siguranță în deplasare, la promovarea unui stil de viață activ și la implementarea măsurilor de dezvoltare durabilă la nivelul Comunei Ciugud”, se mai precizează în documentație.

Traseul propus

Traseul este configurat astfel încât să asigure continuitatea circulației pe bicicletă între toate satele aparținătoare comunei Ciugud.

Punctul de pornire este satul Limba (în vecinătatea municipiului Alba Iulia), iar traseul continuă spre Hăpria, cel mai îndepărtat sat față de centrul comunei, creând o legătură unitară între localitățile Limba, Șeușa, Teleac, Drâmbar, Ciugud și Hăpria.

Din punct de vedere tehnic și funcțional, traseul este împărțit în 6 tronsoane distincte, după cum urmează:

Tronson 1: lungime 7.375 m, lățime 2,00 m;

Tronson 2: lungime 1.029 m, lățime 4,50 m;

Tronson 3: lungime 344 m, lățime 4,50 m;

Tronson 4: lungime 752 m, lățime 2,00 m;

Tronson 5: lungime 2.680 m, lățime 2,00 m;

Tronson 6: lungime 820 m, lățime 2,00 m;

Lungimea totală a traseului proiectat este de 13.000 m.

Structura rutieră

Pista de biciclete este prevăzută cu lățimi variabile, de 2 m și respectiv 4,50 m, fiind dimensionată pentru circulație bidirecțională.

Structura rutieră este însoțită de acostamente din piatră spartă cu lățimea de 0,30 m, respectiv de borduri prefabricate din beton, montate pe ambele părți, acestea având rol de creștere a siguranței și de delimitare a fluxurilor de circulație.

Pentru racordarea aliniamentelor au fost prevăzute curbe circulare, asigurând confort și continuitate în exploatare.

