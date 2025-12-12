Connect with us

Eveniment

FOTO: O pistă de biciclete de 13 kilometri va lega satele din comuna Ciugud. Cât va costa și care este traseul propus

Publicat

acum 30 de secunde

O pistă de biciclete în lungime de 13 kilometri va lega satele din comuna Ciugud. Investiția este estimată la peste 6,2 milioane de lei. 

Primăria Ciugud a lansat pe 10 decembrie, în SEAP, o licitație pentru proiectarea și execuția lucrărilor în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport verde - pistă pentru biciclete în comuna Ciugud”. Valoarea totală a investiției este estimată la 6.204.510,08 lei, fără TVA. 

O pistă de biciclete în lungime de 13 kilometri va lega localitățile din comuna Ciugud

Potrivit documentației, proiectul urmărește asigurarea mobilității durabile pentru populație, facilitarea accesului către principalele obiective din comună, reducerea utilizării transportului privat motorizat și, implicit, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Se prevede astfel amenajarea unei piste de biciclete cu o lungime totală de 13.000 m, proiectată în principal pentru a crește accesibilitatea, confortul și siguranța cetățenilor.

„Realizarea acestei investiții contribuie în mod direct la îmbunătățirea mobilității locale, la creșterea gradului de siguranță în deplasare, la promovarea unui stil de viață activ și la implementarea măsurilor de dezvoltare durabilă la nivelul Comunei Ciugud”, se mai precizează în documentație.

Traseul propus

Traseul este configurat astfel încât să asigure continuitatea circulației pe bicicletă între toate satele aparținătoare comunei Ciugud.

Punctul de pornire este satul Limba (în vecinătatea municipiului Alba Iulia), iar traseul continuă spre Hăpria, cel mai îndepărtat sat față de centrul comunei, creând o legătură unitară între localitățile Limba, Șeușa, Teleac, Drâmbar, Ciugud și Hăpria.

Din punct de vedere tehnic și funcțional, traseul este împărțit în 6 tronsoane distincte, după cum urmează:

  • Tronson 1: lungime 7.375 m, lățime 2,00 m;
  • Tronson 2: lungime 1.029 m, lățime 4,50 m;
  • Tronson 3: lungime 344 m, lățime 4,50 m;
  • Tronson 4: lungime 752 m, lățime 2,00 m;
  • Tronson 5: lungime 2.680 m, lățime 2,00 m;
  • Tronson 6: lungime 820 m, lățime 2,00 m;

Lungimea totală a traseului proiectat este de 13.000 m.

Structura rutieră

Pista de biciclete este prevăzută cu lățimi variabile, de 2 m și respectiv 4,50 m, fiind dimensionată pentru circulație bidirecțională.

Structura rutieră este însoțită de acostamente din piatră spartă cu lățimea de 0,30 m, respectiv de borduri prefabricate din beton, montate pe ambele părți, acestea având rol de creștere a siguranței și de delimitare a fluxurilor de circulație.

Pentru racordarea aliniamentelor au fost prevăzute curbe circulare, asigurând confort și continuitate în exploatare.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 30 de secunde

FOTO: O pistă de biciclete de 13 kilometri va lega satele din comuna Ciugud. Cât va costa și care este traseul propus
Evenimentacum O oră

FOTO: 14 străzi din Rimetea vor fi pavate și modernizate. Proiectul a primit undă verde de la Agenția pentru Mediu
Evenimentacum O oră

FOTO: Elevi de la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” din Sebeș, în vizită la un schimb de bune practici în Ankara, Turcia
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Programul piețelor publice din Alba Iulia în luna decembrie 2025. Când sunt deschise locațiile din centru și stadion, de sărbători
Administrațieacum 3 zile

FOTO: Modernizarea DJ 107V Sânmiclăuș-Alecuș-Fărău, finalizată. Consiliul Județean Alba a recepționat lucrările
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum 5 ore

Salariul mediu net a crescut în luna octombrie cu 4,3%, până la aproape 5.500 lei. Date INS
Economieacum 8 ore

Amenzi de peste 3 milioane lei date de Antifrauda ANAF după control la firme de ridesharing. Măsuri dispuse
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 7 ore

Judecătorii din CSM au sesizat Inspecția Judiciară pentru verificări după scandalul din Justiție. Reacții
poza fb corneliu mureșan
Evenimentacum 10 ore

Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba, numit secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum o zi

Șahiștii Colegiului Militar din Alba Iulia, premiați la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar
Administrațieacum 4 zile

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum o zi

16 decembrie: Concert prezentat de elevi și profesori de la Liceul de Arte din Alba Iulia cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Program
Evenimentacum 2 zile

11 decembrie: Ziua Internațională a Munților. De ce iubim muntele
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Blajacum 2 zile

Eveniment dedicat roboticii, la Blaj. 12 echipe și peste 180 de participanți sunt așteptați la „Decode RA: RUBIX Version”
google maps
Evenimentacum o săptămână

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 6 ore

O nouă tulpină virusului gripal, ce circulă la nivel internațional, confirmată în România. Recomandări pentru locuitori
Evenimentacum 6 ore

Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj, de autoritățile de sănătate. Ce măsuri sunt luate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum o zi

Experiment AI făcut de o editură. Cum i-ar putea afecta pe adolescenți noua programă propusă pentru limba română
Educațieacum 2 zile

Școlile în care învață elevi cu cerințe speciale vor fi verificate în anul școlar 2025-2026. Concluziile, raportate la minister
Mai mult din Educatie