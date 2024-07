FOTO: Performanță la Evaluare Națională 2024 în Alba. Elevii cu cele mai mari medii din județ. Cum au învățat, ce planuri au

Performanță la Evaluare Națională 2024 în Alba. Cea mai mare medie în acest an a fost 9,97. Opt elevi au reușit să obțină medii între 9,97 și 9,90 în acest an.

Nu au fost medii de 10 în județ, însă diferențele până la media maximă au fost mici. A fost pentru prima dată când lucrările au fost corectate digitalizat, prin platforma ministerului.

Cea mai mare medie, 9,97 a fost obținută de doi elevi: de la Colegiul Național ”Lucian Blaga” din Sebeș și de la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia.

În continuarea clasamentului în funcție de medii, între 9,97 și 9,87 au fost elevi de la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Alba Iulia, Școala Gimnazială ”Avram Iancu”, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, Colegiul Național ”Lucian Blaga”, Liceul Tehnologic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia și Liceul ”Sfântul Iosif” Alba Iulia.

Reporterii Alba24 au reușit să-i contacteze pe o parte dintre tinerii cu performanță la Evaluare Națională. Dar lista rămâne deschisă. Vedeți mai jos cum au reușit să obțină rezultatele notabile la examen și ce planuri au în continuare.

Vlad Popa – Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Alba Iulia – media 9,97

Vlad spune că, examenul a fost de nivel mediu: ”la limba si literatura română a fost un subiect mai greu, pe când la matematică subiectul mi s-a părut ușor. Desigur, părerile sunt împărțite și variază de la elev la elev și de la profesor la profesor”.

Vlad a început în acest an pregatirea pentru examen. Însă a acordat multă atenție materiilor de examen încă din clasa a V-a.

”În decursul săptâmanii acordam timp pentru realizarea temelor de pe o zi pe alta, pe când în weekend repetam materia pentru examen. În lunile martie si aprilie am acordat mai multă atentie pregătirii pentru etapele naționale ale olimpiadelor de fizică si istorie. Cu o lună-două înainte de examen, am repetat și lucrat intens în acest sens”.

Despre organizarea examenului, Vlad spune că scanarea lucrărilor durează foarte mult timp: ”după doua ore de examen, este neplăcut să mai așepți în sală, în căldură. Totuși, deși nu este perfect acest mod de evaluare, este un pas înainte”.

Legat de viitor, Vlad intenționează să continue studiile la Colegiul Național ”Horea, Closca si Crisan” Alba Iulia, la matematică-informatică. Apoi, se gândește să leagă o facultate în domeniul fizicii, în străinătate.

Pe elevii care urmează să susțină acest examen îi încurajează să aibă încredere în propriile lor puteri. De asemenea, le recomandă și să muncească pentru a nu ajunge în situația de a le părea rău pentru că nu ai facut tot ce s-a putut. ”Totodată, le amintesc să intercaleze învățatul cu activități de recreere și, nu în ultimul rând, să nu neglijeze odihna”.

Vlad a luat 10 la română și 9,95 la matematică.

Marius Mihai Voina – Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș – media 9,97

Despre examen, Marius spune că nivelul de dificultate a fost adecvat pentru a evalua cunoștințele și abilitățile acumulate de-a lungul anilor de studiu.

”Fiecare subiect a fost o oportunitate de a-mi demonstra capacitatea de a gândi critic și de a aplica conceptele învățate. Cu toate acestea, datorită unei pregătiri riguroase și a suportului constant din partea profesorilor și familiei, am reușit să abordez examenul cu încredere și determinare”.

S-a pregătit la Română și Matematică, în mod continuu, pe parcursul întregului an școlar.

”Am alocat în medie câte două ore pe zi pentru fiecare materie, combinând studiul individual cu orele suplimentare oferite de profesori.

n vacanțe și în perioada de dinaintea examenelor, am intensificat eforturile, petrecând uneori și patru-cinci ore pe zi pentru fiecare disciplină”.

Propuneri privind organizarea examenului

Despre organizarea examenului, Marius spune că în general, este bine structurat și eficient, ”dar există câteva aspecte care ar putea fi îmbunătățite pentru a spori echitatea și relevanța evaluării”.

A enumerat că ar fi bine să se introducă subiecte care să reflecte mai bine contextul actual. Să fie incluse probleme practice și interdisciplinare. Mai spune că ar fi util să se implementeze metode de evaluare mai personalizate, care să recunoască diversitatea talentelor și a abilităților individuale, Poate prin includerea unor probe opționale sau a unor proiecte individuale.

Ar trebui să fie luate măsuri de reducere a stresului: sesiuni de informare și consiliere psihologică, de exemplu.

Planuri de viitor: ”Îmi doresc să urmez cursurile unui liceu de prestigiu, care să îmi ofere un mediu academic stimulant și provocator. Sunt atras în mod special de profilul real, având în vedere pasiunea mea pentru matematică și științe exacte. În ceea ce privește facultatea, visez să studiez la una dintre universitățile de top din țară sau chiar din străinătate, într-un domeniu precum ingineria, informatica sau medicina. Olimpiadele și concursurile școlare la care am participat de-a lungul anilor și rezultatele obținute m-au ajutat să-mi descopăr calități”.

Elevilor care se pregătesc pentru examenul de anul viitor le transmite să înceapă pregătirea cât mai devreme și să aibă un plan de studiu structurat. De asemenea, să aibă o atitudine pozitivă și încrezătoare.

Tudor Andrei Oargă – Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Alba Iulia – media 9,95

Tudor spune că examenul nu a fost foarte greu. Însă ”încărcătura emoțională l-a făcut să pară mult mai greu decât a fost de fapt”. Adolescentul le mulțumește profesoarelor de matematică și de română, dar și celorlați profesori de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”, pentru sprijin.

Despre pregătirea la examen, spune că a început din clasa a V-a: ”am lucrat constant, cu perseverență si, de ce nu, cu plăcere”. A abordat cu seriozitate atât româna, cât și matematica.

Tudor consideră că, ”indiferent de structura sau modul de organizare al unui examen, dacă un elev este bine pregătit, munca este întotdeauna răsplătită”.

A luat 10 la matematică si 9,90 la română.

Elevilor care vor da examenul anul viitor le recomandă, în primul rând, să citească. Este importantă ”lectura unor opere cât mai variate și mai valoroase din punct de vedere literar. Lectura dezvoltă capacitatea de a aborda, cu ușurință, orice subiect la limba și literatura română”.

În ceea ce privește matematica, Tudor recomandă ”multă munca suplimentară, pentru a consolida și sedimenta noțiunile predate. Și repetarea permanentă a materiei din anii precedenți, pentru că examenul cuprinde tot”.

Tudor vrea să dea admitere la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crisan” din Alba Iulia, secția Matematică-informatică. Mai târziu, cel mai probabil, va alege Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Ecaterina Adam – Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Alba Iulia – media 9,95

Ecaterina spune că subiectele au fost accesibile: ”La română, subiectul mi s-a părut foarte lejer, nu au fost capcane. La matematică, gradul de dificultate mi s-a părut mai ridicat față de alți ani, dar cerințele au fost, chiar și așa, rezolvabile. Personal, cred că punctul b de la problema 4 a subiectului al treilea a făcut diferența, implicând un bun spirit de observație”.

Ecaterina a învățat pe tot parcursul gimnaziului: ”Nu ai cum să recuperezi pe ultima sută de metri, oricât de genial ai fi. Învățând lecțiile la zi pe tot parcursul gimnaziului tot ce ai de făcut înainte de examen este să recapitulezi și să exersezi, dar stresul învățatului nu mai apasă pe umerii tăi. Anul acesta am lucrat multe teme suplimentare la cele două materii modele de subiecte și exerciții pe care poate nu le stăpâneam foarte bine, dar nu am luat meditații”.

Despre organizarea examenului, Ecaterina spune că nu i se pare normal că poate vedea lucrarea doar după soluționarea contestațiilor: ”dacă am putea să ne vedem lucrarea înainte să depunem contestația, am putea lua o hotărâre mai sigură. Acest lucru ar fi și în favoarea profesorilor, deoarece s-ar reduce simțitor numărul elevilor nesiguri pe rezultatul primit”.

Despre grilele la matematică, spune că este ușor să greșești la ele dintr-o neatenție de moment: ”este păcat că elevi buni, care ar putea lua note de 10, greșesc grile și iau note care nu reflectă adevărata lor valoare”.

Cum ar trebui să învețe elevii pentru Evaluare Națională

Elevilor care vor da examen anul viitor le transmite se pregătească din timp pentru examen. De asemenea, să învețe pe tot parcursul gimnaziului și să nu lase toată pregătirea pentru ultimele săptămâni, deoarece nu vor rezolva nimic în ultimul moment. ”Mai ales matematica. Dacă apuci cu lapsusuri va fi foarte greu să o mai înțelegi”.

Un alt sfat este să citească multe cărți: ”cele care mie mi-au fost de mare folos au fost „Singur pe lume” de Hector Malot „Cireșarii” de Constantin Chiriță și „Matilda” de Roald Dahl”.

Este foarte important să nu aibă emoții în timpul examenului să meargă cât mai relaxați și cu mintea limpede. Cu o zi înainte de examenele le recomand să facă activități recreative, mai spune Ecaterina.

Vrea să urmeze studiile la Științe ale naturii, la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. ”Mă atrage chimia în mod special. Nu am un plan fix pe mai departe, voi stabili în timpul liceului când voi avea mai multe cunoștințe și perspective. Cu toate acestea visul meu se leagă de cercetare”, mărturisește Ecaterina.

Daria Năcreală, Liceul Teoretic “Sfântul Iosif” Alba Iulia – media 9,95

Daria a luat 10 curat la matematică și 9.90 la română.

”Opinia mea este că subiectele din acest an au fost de nivel mediu ca dificultate, dar au existat și câteva “capcane”.

Mulțumesc foarte mult părinților mei pentru că m-au susținut necondiționat în tot ceea ce am vrut să fac și profesorilor care mi-au oferit tot sprijinul de care am avut nevoie!

Doresc să continui studiile la Liceu Teoretic “Sfântul Iosif” din Alba Iulia, la profilul Real – Științele naturii, deoarece acolo predau profesori foarte buni, iar limba germană este predată de către profesori nativi.

Notele mele au fost 9,90 la română și 10 la matematică”.

Alexandra Maria Aloman – Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș – media 9,92

Despre examen, Alexandra spune că nu a fost greu: ”a fost ușor de parcurs, subiectele fiind accesibile pentru toți. Am fost puțin emoționată înainte de începerea probelor, dar văzând subiectele, emoțiile au dispărut și am rămas calmă și stăpână pe mine. La română am fost foarte fericită când am văzut că primul text-suport a fost din opera literara ,, Cireșarii” , de Constantin Chiriță, una dintre cărțile mele preferate”.

Alexandra mulțumește sprijinului oferit de profesoarele Anca Mihu și Nadia Vesa: ”vreau să le mulțumesc pentru dedicarea, dragostea și răbdarea pe care ni le-au oferit”. Alexandra a luat 9,85 la română și 10 la matematică.

”Pregătirea mea a constat în orele de la școală și pregătiri. Nu am luat meditații, pentru că nu am simțit nevoia să o fac. Pregătirea de la școală, atenția în timpul orelor și temele pe care le-am făcut cu mare atenție m-au ajutat să obțin rezultatele mult dorite.

Nu în ultimul rând, aș vrea să le mulțumesc părinților mei, care m-au susținut de-a lungul anilor și m-au încurajat în tot ceea ce fac”, mai spune adolescenta.

Despre examen, mai spune că a fost organizat bine. Un mic inconvenient îl consideră scanarea lucrărilor, ”care a durat foarte mult”.

Alexandra dorește să-și continue studiile la Colegiul Național ”Lucian Blaga” din Sebeș, la profilul matematică-informatică. Apoi vrea să aleagă facultatea de Litere, ca să devină traducătoare sau editor de cărți.

Elevilor care vor susține examenul anul viitor le sugerează să rămână calmi, să dea tot ce au mai bun și să fie atenți la ore. ”Dar cel mai important, să se bucure de ultimul an de gimnaziu”, spune Alexandra.

Bianca Maria Beleiu – Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș – media 9,92

Bianca spune că examenul a fost de nivel mediu, însă au fost câteva elemente de dificultate.

”Atât la matematică, cât şi la limba română, m-am pregătit constant în toți anii de gimnaziu. În clasa a VIIl-a am aprofundat informațiile şi m-am perfecționat, lucrând suplimentar. În viitor aș dori să continui în domeniul IT, cu specializare în limba germană”, spune Bianca.

Intenționează să-și cotinue studiile la colegiul din Sebeș, la profilul matematică- informatică.

”Pe colegii din clasele mai mici îi sfătuiesc să înveţe constant și să îşi împartă timpul astfel încât să nu neglijeze nici hobby-urile pe care le au, dar nici școala. De asemenea să nu fie surprinși de faptul că, în clasa a VIII-a, pregătirea este mai amănunțită și necesită puțin mai mult din timpul lor, deoarece munca depusă va avea rezultate pe măsură. Felicitări tuturor absolvenților şi le doresc mult succes în continuare!”, este mesajul Biancăi.

Bianca a luat 9,85 la română și 10 la matematică.

Ioana Marina Ștefănuț – Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia – media 9,90

Ioana spune că examenul a avut un nivel de dificultate moderat spre ridicat, cu provocări variate atât la română, cât și la matematică: ”subiectele au fost echilibrate, cu unele cerințe mai dificile, dar și cu altele accesibile”.

La română și matematică, a început să se pregătească din timpul vacanței.

”La română am învățat zilnic, repetând constant lecțiile si am susținut simulări pentru a-mi vedea potențialul. La matematică am alocat mult timp problemelor mai grele pentru a- mi antrena mintea în găsirea unei soluții în orice exercițiu”.

”Consider că este important să începi pregătirea devreme prin organizarea timpului, astfel nu te încarci cu prea multe lucruri de învățat într-un timp scurt”. Ioana recomandă celor care vor da examenul anul viitor să rezolve teste și exerciții similare celor de la examen. ”Acest lucru te va ajuta să te obișnuiești cu formatul și să îți îmbunătățești viteza și acuratețea”.

Mai spune că ”este important să iei pauze pentru a te relaxa, astfel să nu ajungi la epuizare. Dacă mintea și corpul este odihnit, cu siguranță ca vei reuși să faci tot ceea ce îți propui”.

Ioana a luat 10 la matematică și 9,80 la română.

Intenționează să dea admitere la Colegiul Național “Horia, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, profilul real “Științe ale naturii”.

Antonia Bandici – Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Alba Iulia – 9,87

Despre pregătirea la examen, tânăra spune că a învățat, constant, din clasele mici și până în prezent: ”clasa a opta a reprezentat pentru mine o muncă intensă, riguroasă”.

Antonia consideră că subiectele de la limba și literatura română au fost în general ușoare. Însă precizează că au fost și câteva elemente care ar fi putut pune probleme la gramatică.

La Matematică însă, timpul acordat a fost prea scurt având în vedere nivelul de dificultate al subiectului, mai spune Antonia.

Întrebată de Alba24.ro ce ar putea fi schimbat în organizarea examenului, Antonia răspunde chiar privind acest aspect: ”poate ar trebui acordat ceva mai mult timp pentru rezolvarea subiectelor”.

Antonia vrea să-și continue studiile la liceu, la matematică-informatică, intensiv engleză.

”Le-aș recomanda colegilor din clasele a șaptea seriozitate, rigoare, dar și implicare totală. Le doresc mult succes!”, a fost mesajul Antoniei.

Antonia este olimpică la română. A luat premiul I doi ani la rând.

Miruna Țupu – Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Alba Iulia – 9,87

Despre gradul de dificultate al examenului, Miruna spune că a fost de un nivel mediu: ”nu au fost lucruri ieșite din comun. Necesita doar atenție maximă”.

Eleva s-a pregătit din clasa a VIII-a: ”am studiat la ambele materii în mod moderat. Este foarte important să fii focusat și în clasă, și acasa sau la orele suplimentare. Am lucrat exact cât mi s-a cerut la clasă și la pregătire. Iar în ultima lună, am început să lucrez suplimentar”.

Miruna spune, în ceea ce privește organizarea legată de examen, că și-ar dori să poată fi văzută lucrarea înainte de depunerea eventualelor contestații.

Adolescenta intenționează să dea admitere la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, la secția mate-info intensiv engleză. Are planuri pentru o carieră în IT, eventual jocuri video.

Elevilor care vor da examenul anul viitor le recomandă să fie atenți și la orele de clasă: ”acestea au un rol foarte important! Chiar dacă nu puteți retine tot, vă vor rămâne ideile principale si vă vor ajuta pe viitor! De asemenea, nu va demoralizați. Niciodată să nu credeti că nu este posibil sa obțineți nota pe care v-o doriti. Cu multă muncă, reușești orice îți propui”.

Oana Cosma – Liceul Tehnologic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia – media 9,87

Oana spune că examenul a fost o provocare interesantă, dar nu copleșitoare: ”subiectele au fost accesibile tuturor elevilor care au învățat”.

Mai spune că a început pregătirea în septembrie, când a recapitulat formulele și regulile gramaticale. Apoi a început să rezolve câte un test zilnic la ambele materii.

Oana a luat 10 la matematică și 9,75 la română.

”Din moment ce m-am înțeles din totdeauna mai bine cu matematica, aș dori să urmez o carieră care are la bază această materie.

Sunt de părere că în cadrul probei de matematică ar trebui ca grilele sa valoreze mai puțin din moment se pot pierde puncte foarte usor la acestea. De asemenea, consider că elevii ar trebui să aibă dreptul să afle ce au greșit, pentru a putea fi siguri daca să ia în calcul contestarea lucrării”, mai spune Oana.

Elevilor care vor susține examenul anul viitor, le transmite să nu lase totul pe ultima sută de metri și să se pregătească din timp la tipurile de exerciții la care întâmpină dificultăți.

Andrada Bunaciu, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia – media 9,87

Andrada spune că examenul nu a fost foarte dificil și că a început să se pregătească din toamnă.

”Pe măsură ce examenul se apropia, munceam din ce în ce mai mult, cel puțin până m-am simțit pregătită”.

Despre organizarea examenului, Andrada spune că ”ar trebui ca adulții care se ocupă de scanarea lucrărilor să fie cât mai bine instruiți și pregătiți. Totodată, daca este posibil, examenul să fie puțin mai devreme, pentru a nu avea probleme cu temperaturile ridicate”.

Andrada a luat 9,90 la română și 9.85 la matematică.

Vrea să continue studiile la profil filologie-intensiv engleză. ”Îmi doresc să urmez o facultate de actorie în străinătate, iar în cele din urmă să ajung actriță”, mai spune Andrada.

Elevilor care vor da examen anul viitor, le recomandă să înceapă pregătirea la cele două materii cât mai repede. Astfel nu se vor simți ”copleșiți de toată munca și agitația de pe final”. De asemenea, să nu se epuizeze și să asculte sfaturile profesorilor, să fie foarte atenți în clasă și la orele suplimentare. ”Să își facă puțin timp și pentru activitățile care le plac și care îi relaxează”, mai spune Andrada.

Mark Hancheș – Școala Gimnazială din Ciugud – media 9,85

Mark Hancheș a obținut nota 10 la matematica și 9,70 la Limba și literatura română, având media 9,85. Este elev la Școala Gimnazială din Ciugud.

Mark vrea să meargă mai departe la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, la secția Matematică Informatică.

Ioana Pătruț – Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș – nota 10 la Matematică

La Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș, și Ioana Pătruț a luat nota 10 la Matematică.

Spune că examenul a fost de dificultate medie: ”dar, ca la orice examen au fost și emoții”.

Pregătirea pentru examen a început-o din clasa a V-a, dar mai intens în clasa a VIII-a.

⁠Pe viitor, vrea să rămână la același liceu, profil matematică-informatică. Probabil va alege facultatea în domeniul matematicii.

Elevilor care se pregătesc de examen anul viitor le transmite că ”nu este greu, dar să rămână focusati pe tot parcursul școlii pentru a obține rezultatul dorit”.

Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”

Adrian Tudor Ciucă – 10 la matematică

David Daniel Dulipovici – 10 la matematică

Charlize Maria Niculescu – 10 la Limba și literatura română

