FOTO: Povestea unei familii din Alba care a adoptat cinci copii. Jandarmii le-au oferit cadouri, în ajunul Crăciunului

O familie care a adoptat cinci copii a fost sprijinită de jandarmii din Alba, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Aceștia au primit vizita jandarmilor, care le-au adus cadouri, în ajunul Crîăciunului.

”Astăzi vă împărtășim o poveste care pe noi ne-a impresionat în mod deosebit. Vladimir și Antonia, doi tineri părinți care, neputând avea copii, au ales să adopte, au deschis larg porțile inimii lor pentru cinci copilași.

Povestea începe în anul 2023, când, din dorința de a adopta un copil, au făcut cunoștință cu Iulian, Andrei, Maria și Constantin, patru frățiori care aveau nevoie de afecțiunea, căldura și dragostea unei familii.

Anul trecut, în sânul familiei a ajuns și cel de-al cincilea frățior, Nicolae, mezinul familiei.

Din dorința de a ușura povara ce apasă pe umerii acestor tineri părinți, am călcat astăzi pragul casei lor și din darul colegilor din Jandarmeria Alba, ne-am străduit să le aducem un strop de speranță, bucurie și sprijin”, transmite Jandarmeria Alba.

foto: Jandarmeria Alba

