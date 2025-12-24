Connect with us

Actualitate

FOTO: Povestea unei familii din Alba care a adoptat cinci copii. Jandarmii le-au oferit cadouri, în ajunul Crăciunului

Publicat

acum 18 secunde

O familie care a adoptat cinci copii a fost sprijinită de jandarmii din Alba, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Aceștia au primit vizita jandarmilor, care le-au adus cadouri, în ajunul Crîăciunului.

”Astăzi vă împărtășim o poveste care pe noi ne-a impresionat în mod deosebit. Vladimir și Antonia, doi tineri părinți care, neputând avea copii, au ales să adopte, au deschis larg porțile inimii lor pentru cinci copilași.

Povestea începe în anul 2023, când, din dorința de a adopta un copil, au făcut cunoștință cu Iulian, Andrei, Maria și Constantin, patru frățiori care aveau nevoie de afecțiunea, căldura și dragostea unei familii.

Anul trecut, în sânul familiei a ajuns și cel de-al cincilea frățior, Nicolae, mezinul familiei.

Din dorința de a ușura povara ce apasă pe umerii acestor tineri părinți, am călcat astăzi pragul casei lor și din darul colegilor din Jandarmeria Alba, ne-am străduit să le aducem un strop de speranță, bucurie și sprijin”, transmite Jandarmeria Alba.

foto: Jandarmeria Alba

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 19 secunde

FOTO: Povestea unei familii din Alba care a adoptat cinci copii. Jandarmii le-au oferit cadouri, în ajunul Crăciunului
Evenimentacum 15 minute

VIDEO: Colinde româneşti pe care să le ascultați în Ajunul Crăciunului. Cele mai frumoase zece cântece care ne încălzesc sufletele
CSM Oradea scrie istorie: calificare în BL8 la polo
Evenimentacum 45 de minute

Program Bazinul Olimpic Alba Iulia în perioada sărbătorilor de iarnă. Când va fi deschis
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

Școală nouă în Limba și extinderea unității de învățământ din Șeușa. Investiții de 3,5 milioane euro pentru infrastructură școlară
Administrațieacum 6 ore

Program de sărbători la Primăria Alba Iulia - casierii și plăți online: încasări taxe și impozite, contracte, înregistrări decese
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 8 ore

Serele și solariile fermierilor rămân neimpozitate. Guvernul a modificat Codul Fiscal după presiunile din agricultură
Abrudacum 21 de ore

ANAF execută silit acțiunile companiei care a vrut aurul de la Roșia Montană. Câți bani trebuie să plătească Gabriel Resources
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 ore

Guvernul a suplimentat bugetul MApN cu peste 1,3 miliarde lei pentru înzestrarea Armatei
Evenimentacum 7 ore

Eurodeputatul Victor Negrescu (S&D) este cel care a făcut din lupta împotriva corupției o prioritate a Parlamentului European (P)
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

CSM Oradea scrie istorie: calificare în BL8 la polo
Evenimentacum 45 de minute

Program Bazinul Olimpic Alba Iulia în perioada sărbătorilor de iarnă. Când va fi deschis
Evenimentacum 2 ore

Când va fi primul meci oficial al CSM Unirea Alba Iulia în 2026. Echipa, în vacanța de iarnă
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 5 ore

VIDEO: Obiceiuri din ajunul Crăciunului, păstrate în Alba. ”Pițărăii” de la Limba, primii vestitori ai Nașterii Domnului
Horoscop de weekend decembrie
Evenimentacum 8 ore

Horoscop 24 decembrie: Ajunul Crăciunului aduce o energie cosmică impregnată de căldură, iubire și așteptare
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 19 ore

OpenAI, compania care a dezvoltat ChatGpt, avertisment cu privire la atacurile cibernetice comise cu ajutorul AI
Evenimentacum o zi

VIDEO: Cum (nu) funcționează serviciile digitale ale orașelor din Alba. Situația la nivel național: Bani mulți pe rezultate puține
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum O oră

Primul deces din cauza virusului gripal. Alertă epidemiologică: s-au înmulțit cazurile de îmbolnăviri. Situația în Alba și în țară
Evenimentacum o zi

Gratuitate la transport pentru elevi și în perioada examenelor de Bacalaureat și Evaluare Națională. Lege adoptată de parlament
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Educațieacum 2 zile

Două opționale noi pentru elevii de gimnaziu: ”Educație media” și ”Educație pentru viață”, introduse în programele școlare
Mai mult din Educatie