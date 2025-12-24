FOTO: Prima ninsoare la Alba Iulia. S-a intervenit cu utilaje de deszăpezire

Schimbare totală de peisaj, în dimineața de ajun de Crăciun la Alba Iulia. Prima ninsoare din această iarnă, cu depunere de zăpadă, a îmbrăcat în alb orașul.

Reprezentanții Primăriei au anunțat că au intevenit cu utilaje de deszăpezire încă de la primele ore.

Continuă să ningă slab și miercuri dimineața, astfel că șoferii trebuie să circule cu atenție.

Este valabilă o atentionare meteo de ninsori și frig, pe perioada Crăciunului.

Secția Drumuri Naționale a intervenit cu material antiderapant pe mai multe segmente de drum național în Alba: s-a acționat cu 7 utilaje și 17 tone de material antiderapant pe DN1, DN1R, DN74, DN74A, DN75.

foto: C. Nemeș/Facebook

