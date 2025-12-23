Connect with us

Atenționare meteo de vreme rea, de Crăciun: ger, ninsori, polei și vânt puternic în mai multe zone din țară

vant viscol munte zapada viscolita salvamont

Publicat

acum O oră

Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționare Cod Galben de vreme rea pentru jumătate din țară, dar iarna se manifestă în majoritatea regiunilor. Sunt anunțate ninsori viscolite, răcire semnificativă a vremii și intensificări ale vântului.

Informare meteo: de marți, 23 decembrie, ora 18.00 până vineri, 26 decembrie, ora 10.00

intensificări ale vântului, cantități moderate de apă, ninsori temporar viscolite, strat de zăpadă, polei, răcire semnificativă a vremii, ger

În intervalul menționat, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. La munte și în Moldova treptat vor predomina ninsorile. În regiunile sudice vor fi precipitații mixte.

În Oltenia, Muntenia și în nordul Dobrogei, din noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) va ninge.

Vezi și Vremea între Crăciun și Revelion, în Alba. Prognoza meteo anunță nopți și dimineți geroase

Cantitățile de apă vor fi de 5-15 l/mp, iar în Oltenia și în vestul Carpaților Meridionali, local vor depăși 25-30 l/mp și se va depune strat de zăpadă consistent (15-25 cm).

Pe alocuri se va depune polei. În restul teritorulului vor fi precipitații mixte, slabe cantitativ. Pe parcursul zilei de joi (25 decembrie), aria precipitațiilor se va restrânge treptat către sud-vestul țării.

În a doua parte a zilei de miercuri (24 decembrie) și până în seara de joi (25 decembrie), vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice și sudice, cu viteze la rafală în general de 45-55 km/h, viscolind local și temporar ninsoarea. Izolat vor fi intensificări ale vântului și în celelalte regiuni.

Joi (25 decembrie) vremea se va răci semnificativ în sudul și estul țării, astfel că maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 2 grade. Noaptea, în Moldova și în estul Transilvaniei va fi ger (minime ce se vor încadra între -12 și -10 grade).

Atenționare Cod Galben: de miercuri, 24 decembrie, ora 12.00 până joi, 25 decembrie, ora 20.00

intensificări ale vântului, ninsori viscolite și strat de zăpadă, polei

Temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului cu viteze de 50-70 km/h.

În noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) și în prima parte a zilei de joi (25 decembrie) în Muntenia, sudul Olteniei și în nordul Dobrogei vântul va viscoli ninsoarea, iar vizibilitatea va scădea temporar sub 100 m. În Oltenia va continua să ningă viscolit până în seara zilei de joi (25 decembrie).

În vestul Carpaților Meridionali și în Oltenia se va depune strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 10 și 20 cm și izolat de peste 25 cm.

Pe alocuri se va depune polei și se va forma ghețuș.

