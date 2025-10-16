FOTO: S-a așternut primul strat de asfalt pe două străzi din cartierul albaiulian Emil Racoviță. Ce spune primarul Gabriel Pleșa

Pe două străzi din cartierul albaiulian Emil Racoviță a fost deja așternut stratul de asfalt, a transmis joi primarul Gabriel Pleșa.

„În cartierul Emil Racoviță, care este în plin proces de modernizare, au fost deja asfaltate două străzi (Simion Mândrescu și Dimitrie Bolintineanu), iar pe celelalte lucrările avansează într-un ritm foarte bun.

Știu că perioada lucrărilor nu a fost ușoară. A fost praf, zgomot, drumuri greu de folosit. Vă înțeleg perfect și va mulțumesc sincer pentru răbdare și încredere.

Fiecare astfel de proiect vine cu un disconfort temporar, dar rezultatul este unul care merită: străzi moderne, sigure și demne de un oraș european.

În următoarele săptămâni urmează și asfaltarea străzii principale, pentru ca circulația să se desfășoare ușor si civilizat, așa cum ne dorim cu toții.

Mulțumesc tuturor celor care înțeleg că dezvoltarea orașului înseamnă, uneori, răbdare, dar mereu progres”, a scris primarul, pe pagina de Facebook.

