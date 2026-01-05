FOTO: SPAP Sebeș, intervenții pentru deszăpezire pe străzile de pe raza municipiului și în localitățile aparținătoare

Începând cu 1 ianuarie 2026, ora 16:00, încă de la apariția primelor ninsori, Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului (SPAP) Sebeș a intervenit cu echipele de deszăpezire care au acționat cu prioritate pe arterele principale ale orașului, în sensurile giratorii, intersecții dar și pe toate celelalte străzi din cartiere, pentru a asigura condiții de circulație cât mai bune.

Intervențiile au fost efectuate atât pe raza Municipiului Sebeș cât și în localitățile aparținătoare acestuia - Lancrăm, Petrești și Răhău.

Pentru acțiunea de deszăpezire au fost folosite două buldoexcavatoare, două autospeciale și două autoutilitare.

Intervențiile au ca obiectiv principal asigurarea circulației în condiții de siguranță. Pentru acest lucru sunt utilizate utilaje specializate și materiale antiderapante, acțiunile fiind adaptate în funcție de intensitatea ninsorilor și de zonele cu trafic ridicat.

Acțiunile s-au desfășurat atât pe timp de zi, cât și pe timpul nopții, în funcție de intensitatea fenomenelor meteo și de priorități.

În continuare se monitorizează permanent evoluția vremii și se intervine prompt pentru degajarea carosabilului și prevenirea formării poleiului.

Utilajele și echipele de intervenție vor rămâne în teren și în orele următoare, în funcție de evoluția condițiilor meteo.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News