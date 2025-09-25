FOTO ȘTIREA TA: Act de vandalism, pe Piatra Secuiului. Vandalii au trecut de la revopsirea bornelor, la distrugerea lor

Cele două borne topografice din beton, amplasate pe masivul Piatra Secuiului de la Rimetea, în Munții Trascău din judeţul Alba, au fost recent dărâmate și distruse.

Bornele aflate pe masivul de peste 1000 de metri altitudine se aflau în centrul unei dispute între români şi maghiari: acestea erau vopsite periodic în culorile drapelului naţional al României și Ungariei.

Noul act de vandalism a fost semnalat recent, pe rețeaua de socializare Facebook, de către turiști care au urcat pe Masivul Piatra Secuiului. Cele două borne distruse au fost amplasate de autorități înainte de 1989 şi reprezintă delimitarea dintre judeţele Alba şi Cluj.

Masivul Piatra Secuiului are o altitudine de 1128 metri şi reprezintă una dintre atracţiile turistice ale zonei. Zeci de mii de turişti, majoritatea maghiari, vizitează în fiecare an comuna Rimetea şi localitatea componentă, Colțești.

„Pur și simplu nu am cuvinte! De mai bine de un deceniu vizitez Torocko (Rimetea), localitatea de neuitat, magică, vindecătoare de suflete. Niciodată nu am ratat turul la Piatra Secuiului și nici nu o voi face, pentru că ceea ce se poate vedea de acolo de sus este greu de rezumat în cuvinte. Trebuie să fie văzut, simțit și auzit! Recomand tuturor!

Și acum vine partea pe care nu o înțeleg! Sus pe vârf sunt două pietre una lângă alta, una strălucind în culorile naționale maghiare, cealaltă luminând în cele românești.

Nici nu mai înțelegeam de ce <semenii> noștri pictează din când în când aceste pietre din culorile maghiare în cele românești sau invers. Acest lucru a devenit obișnuit în ultima vreme, precum și poluarea mediului prin vopsirea copacilor, vegetației, stâncilor de pe traseu! De ce? Ce nevoie este de asta?

Însă pentru ceea ce am văzut acum sus, nu găsesc cuvinte! Oameni buni, de ce?” a scris un cetățean, pe pagina de Facebook.

sursa, foto: Facebook (Nicoleta Hirceaga, Szabó Til Atti)

