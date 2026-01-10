Modificări la Gmail: Google transformă inboxul într-un asistent inteligent pentru 2026, cu ajutorul Gemini

Modificări la Gmail: Google schimbă din nou modul în care utilizatorii își folosesc e-mailul. Gmail intră oficial în era Gemini, iar inteligența artificială devine o componentă centrală a experienței pentru aproape trei miliarde de utilizatori din întreaga lume.

Noua direcție anunțată de Google depășește cu mult filtrarea mesajelor: Gmail va putea răspunde la întrebări, va rezuma conversații lungi și va ajuta la redactarea e-mailurilor înainte ca utilizatorul să înceapă efectiv să scrie, potrivit blogului Google.

Deși e-mailul este adesea considerat un instrument vechi, realitatea arată contrariul. De la lansarea Gmail, în 2004, volumul mesajelor a crescut peste așteptările inițiale ale creatorilor platformei.

Potrivit Google, a sosit momentul ca inboxul să nu mai fie doar un spațiu de depozitare, ci un instrument activ de lucru.

Viziunea pentru 2026 transformă Gmail într-un asistent inteligent, capabil să ajute utilizatorii să găsească rapid informații, să redacteze mesaje și să își organizeze prioritățile într-o singură interfață, potrivit informațiilor publicate pe blog.google.com.

AI Overviews: rezumate automate direct în inbox

Una dintre cele mai importante noutăți se numește AI Overviews și funcționează similar cu rezumatele generate de inteligența artificială în Google Search.

În loc să parcurgă conversații lungi sau să caute manual cuvinte cheie, utilizatorii vor primi un rezumat clar al punctelor esențiale dintr-un fir de e-mail.

Astfel, chiar și conversațiile cu zeci de răspunsuri pot fi înțelese rapid, fără a citi fiecare mesaj în parte.

Funcționalitatea merge însă mai departe. Utilizatorii pot adresa întrebări directe inboxului, folosind limbaj natural.

De exemplu, Gmail poate identifica o ofertă trimisă anul trecut pentru o renovare și poate extrage informația relevantă într-un rezumat scurt.

Rezumarea conversațiilor este disponibilă gratuit pentru toți utilizatorii, în timp ce funcția de căutare prin întrebări necesită un abonament Google AI Pro sau Ultra.

Modificări la Gmail: Inteligența artificială ajută la redactarea e-mailurilor

Google integrează și o serie de funcții dedicate redactării mesajelor. Help Me Write poate genera sau rafina e-mailuri pentru aproape orice subiect, iar Suggested Replies folosește contextul conversației pentru a propune răspunsuri coerente, adaptate stilului utilizatorului.

Pentru cei care doresc un mesaj impecabil, Google introduce și un instrument de corectură numit Proofread, care verifică tonul, stilul și gramatica.

Help Me Write și Suggested Replies sunt disponibile gratuit pentru toate conturile Gmail, în timp ce Proofread este inclus doar în abonamentele AI Pro și Ultra. În lunile următoare, Google promite o personalizare mai avansată, Help Me Write urmând să integreze informații din alte aplicații Google pentru recomandări și mai precise.

AI Inbox: un inbox mai curat și mai relevant

O altă funcție importantă este AI Inbox, creată pentru a reduce aglomerația din inbox. Sistemul identifică mesajele esențiale în funcție de relațiile dintre utilizatori și obiceiurile de comunicare, acordând prioritate contactelor și mesajelor considerate relevante.

Google susține că procesul se desfășoară cu respectarea confidențialității datelor, analiza fiind realizată fără a expune conținutul mesajelor către terți. AI Inbox este testată în prezent cu un grup restrâns de utilizatori, urmând să fie lansată pe scară largă în lunile următoare.

Pentru Gmail, anul 2026 începe cu o ambiție clară: platforma nu mai vrea să fie doar o căsuță poștală electronică, ci un instrument inteligent care lucrează activ alături de utilizatori, economisindu-le timp și simplificând comunicarea digitală.

