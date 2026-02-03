Connect with us

Eveniment

Indemnizațiile și ajutoarele sociale sunt plătite mai devreme, în februarie 2026. ANPIS anunță când sunt virați banii

Publicat

acum 25 de secunde

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) anunță că, în februarie, indemnizațiile și ajutoarele sociale de la stat vor fi plătite mai devreme. Sunt precizate datele la care sunt virați banii către beneficiari.

ANPIS face referire la alocația de stat, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție.

”Plățile pentru alocația de stat, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție aferente lunii ianuarie 2026 vor fi efectuate în avans.

Beneficiile de asistență socială vor fi virate în avans, ținând cont de faptul că data de 8 februarie 2025 (ziua obișnuită de plată) cade într-o zi de duminică.

Astfel, vineri, 6 februarie 2026, vor fi efectuate plățile în conturile bancare ale beneficiarilor de alocație de stat pentru copii, indemnizație pentru creșterea copilului și stimulent de inserție.

Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, sumele vor fi achitate începând cu data de 10 februarie 2026”, anunță ANPIS.

Indemnizațiile și ajutoarele sociale sunt plătite mai devreme, în februarie 2026. ANPIS anunță când sunt virați banii
