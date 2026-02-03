Connect with us

Ministrul Muncii vrea să majoreze indemnizațiile copiilor cu dizabilități. Care sunt sumele plătite în prezent

Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că indemnizațiile pentru copiii cu handicap sunt prea mici și trebuie majorate. Acesta a precizat că în prezent indemnizația pentru copiii cu handicap mediu este de 80 de lei, iar cea pentru cei cu handicap grav este de 463 de lei. 

Ministrul a reacționat într-o postare pe Facebook după declarațiile controversate făcute de un primar din Bacău, care a spus că „cine nu muncește nu merită să trăiască”.

Florin Manole a atras atenția că asemenea afirmații alimentează stigmatizarea persoanelor cu dizabilități și a celor care beneficiază de ajutoare sociale.

„Atunci când iei un singur exemplu și îl transformi într-o regulă de tipul „X nu vrea să muncească pentru că primește un beneficiu social” comiți o eroare elementară de logică. La fel ca atunci când un primar a ajuns să spună că „cine nu muncește, nu merită să trăiască”. Despre persoanele cu dizabilități circulă de prea mult timp mituri, dezinformări și, mai nou, stigmatizări. Lucruri false, dar repetate suficient de des încât să pară adevărate”, a scris ministrul, pe pagina de Facebook.

În continuare, Florin Manole a prezentat nivelul actual al indemnizațiilor acordate copiilor cu handicap, susținând că acestea sunt mici și trebuie majorate.

„În următoarea perioada vreau să mai spargem din aceste false percepții și să arăt că cifrele nu mint.

Iată astăzi realitatea despre indemnizația pentru copiii cu handicap - 80 de lei handicap mediu, 232 – handicap accentuat, 463 - handicap grav. Vi se pare mult? Mie nu, și de asta cred că trebuie să le mărim”, a mai precizat ministrul.

