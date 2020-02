FOTO ȘTIREA TA: Câine împușcat ziua în amiaza mare, într-un cartier din Alba Iulia. Ce spune proprietarul

Un câine a fost împușcat marți în cartierul Pâclișa din Alba Iulia, de persoane necunoscute. Cățelul avea grijă de câteva oi și a fost lăsat de stăpân în grădină. ”Nu este normal să se tragă cu arma în mijlocul localității” a spus proprietarul câinelui.

”Cruzime fără margini ziua în amiaza mare la Pâclișa. Un câine a fost împușcat în mijlocul satului la data de 4 februarie ora 14,30.

Câinele este al meu. Am în proprietate 5 oi de care are grijă. Ieri în jurul orei 14 am lăsat oile în gradină și odată cu ele a plecat și câinele.

Am auzit două focuri de armă la scurt timp și îndreptându-mă spre locul de unde s-a auzit, am găsit câinele împușcat.

Am fost la Poliție unde mi s-a spus că nu pot face nimic deoarece nu sunt camere de luat vederi în acea zona și le este imposibil.

Am dus câinele la veterinar a fost consultat și tratat. Acum speram că se va recupera, dar e strigator la cer ce se întamplă, nu e normal să se traga cu arma în mijlocul localității” a transmis proprietarul cățelului.

TOP articole in ultimele 3 zile