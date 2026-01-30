Pensia de invaliditate în 2026. Care sunt condițiile de acordare și cine are dreptul la indemnizație pentru însoțitor

Pensia de invaliditate în 2026. Pensia de invaliditate este un ajutor financiar acordat persoanelor care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă din cauza unor accidente de muncă, boli profesionale, ori boli obișnuite, înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare.

De asemenea, persoanele care necesită asistență permanentă beneficiază și de indemnizație pentru însoțitor, un sprijin suplimentar menit să asigure suport zilnic în activitățile de bază.

Pensia de invaliditate în 2026

Potrivit legii, pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care au realizat stagii de cotizare contributive în sistemul public de pensii, dar care nu au împlinit vârsta standard de pensionare şi au capacitatea de muncă diminuată din cauza:

accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, constatate conform legii;

altor boli şi accidente care nu au legătură cu munca.

Pensia de invaliditate reprezintă un ajutor financiar esențial pentru persoanele care suferă de boli sau condiții medicale care le limitează semnificativ capacitatea de muncă. Aceasta se acordă în funcție de gradul de afectare și de contribuțiile la sistemul public de pensii, oferind siguranță financiară celor care nu mai pot obține un venit din activitatea profesională.

Cine poate solicita pensia de invaliditate, cum se calculează cuantumul acesteia și ce condiții trebuie îndeplinite pentru a primi și indemnizația pentru însoțitor.

Ce este pensia de invaliditate și în ce situații se acordă Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care au realizat stagii de cotizare contributive în sistemul public de pensii, dar care nu au împlinit vârsta standard de pensionare şi au capacitatea de muncă diminuată din cauza: accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, constatate conform legii; altor boli şi accidente care nu au legătură cu munca. Diminuarea capacității de muncă trebuie dovedită prin decizie medicală, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale.

Cine poate beneficia de pensie de invaliditate

Diminuarea capacității de muncă trebuie dovedită prin decizie medicală, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale.

De asemenea, au dreptul la pensie de invaliditate angajaţii români care prestează muncă în străinătate din dispoziţia angajatorilor români, în condiţiile legii şi ale regulamentelor europene sau acordurilor bilaterale privind coordonarea sistemelor de securitate socială, după caz, dacă au înregistrat un accident de muncă şi deţin un document emis conform regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială, care să ateste faptul că fac obiectul legislaţiei de securitate socială din România, respectiv documentul portabil A1.

Totodată, pot beneficia de pensie de invaliditate - chiar dacă nu au realizat stagiu de cotizare contributiv în sistemul public de pensii - elevii, ucenicii și studenţii, care au capacitatea de muncă diminuată din cauza accidentelor de muncă şi bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale.

Pensia de invaliditate în 2026. Condiții de acordare

Pensia de invaliditate se poate acorda persoanelor persoanelor care:

au realizat stagii de cotizare contributiv în sistemul public de pensii, cu excepțiile prezentate anterior (elevi, ucenici, studenți) și au vârsta mai mică decât vârsta standard de pensionare prevăzută de lege;

au capacitatea de muncă diminuată, dovedită prin decizie medicală asupra capacităţii de muncă, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale.

În raport cu gradul de diminuare a capacităţii de muncă, invaliditatea este:

de gradul I - caracterizată de deficiență funcțională gravă, capacitate de autoservire pierdută;

de gradul II - caracterizată de deficiență funcțională accentuată, capacitate de autoservire păstrată parțial;

de gradul III -caracterizată de deficiență funcțională medie, capacitate de autoservire păstrată.

Stabilirea gradului de invaliditate se face în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1542/2022 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă.

Încadrarea în grad de invaliditate

Potrivit CNPP, evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate se face la cerere, până la data împlinirii vârstei standard de pensionare, cu excepţia copiilor invalizi care beneficiază de pensie de urmaș, de către medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul cabinetelor de expertiză medicală aflate în subordinea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.

Cererea şi documentele medicale pentru evaluarea capacităţii de muncă, se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă, în funcţie de domiciliul solicitantului, personal sau de către aparţinător, în cazul persoanelor nedeplasabile.

Cabinetele de expertiză medicală au sediul la nivelul caselor teritoriale de pensii, în centre medicale, ambulatorii de specialitate sau în spitale, după caz.

Listele cu privire la locaţia cabinetelor de expertiză medicală a capacităţii de muncă din subordinea INEMRCM se regăsesc pe site-ul caselor teritoriale de pensii.

Actele necesare expertizării medicale a capacităţii de muncă

Documentele necesare expertizării medicale a capacității de muncă sunt următoarele:

cerere pentru expertizarea medicală a capacităţii de muncă (anexa nr. 9. la norme)

actul de identitate;

documente medicale din care să rezulte afecţiunile prezentate şi rezultatele investigaţiilor, necesare pentru susţinerea diagnosticului clinic şi funcţional, respectiv forma clinică şi stadiul evolutiv al bolii, care să evidenţieze evoluţia sub tratament şi prognosticul recuperator;

adeverinţa eliberată de angajator, care să ateste numărul de zile de concediu medical, cumulat în ultimele 12/24 de luni, cu menţionarea datei ultimei zile de concediu medical;

documentul din care să rezulte cauza invalidităţii.

documentul din care să rezulte cauza invalidităţii. documentul care să ateste data ivirii invalidităţii, în situația copilului invalid beneficiar al unei pensii de urmaș.

Documentele care atestă cauza invalidităţii sunt, după caz:

formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM, avizat de inspectoratul teritorial de muncă, sau fişa de declarare a cazului de boală profesională - BP2, avizată de direcţia de sănătate publică, după caz;

documente medicale eliberate de medicii de specialitate, care confirmă diagnosticul.

În urma examinării clinice şi analizării documentelor medicale prezentate și, după caz, a avizului INEMRCM, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacităţii de muncă şi emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă.

Decizia medicală de încadrare într-un grad de invaliditate se emite în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii şi se comunică în termen de 5 zile de la emitere.

Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă emitent al deciziei. Contestaţia se soluţionează de către comisiile medicale regionale de contestaţii

Contestaţia se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 10 zile de la data soluţionării.

Deciziile comisiilor medicale de contestaţii date în soluţionarea contestaţiilor depuse pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare, atât de persoana care a solicitat încadrarea în grad de invaliditate, cât şi de mandatarul/reprezentantul său legal, după caz.

Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă necontestate în termen rămân definitive.

Revizuirea medicală pentru pensia de invaliditate

Pensionarii de invaliditate sunt supuşi periodic revizuirii medicale, în funcţie de afecţiune, la intervale cuprinse între un an şi 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.

La termenul de revizuire stabilit în decizia medicală, pensionarul încadrat în grad de invaliditate are obligaţia să se prezinte, fără a fi notificat, la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă, în vederea revizuirii medicale.

Documentaţia medicală pentru revizuirea medicală la termen cuprinde:

referatul medical detaliat cu consemnarea stării prezente şi evoluţiei bolii, a datelor clinice şi paraclinice care susţin diagnosticul clinic, completat de către medicul curant, specialist pentru afecţiunile invalidante;

rezultatele investigaţiilor solicitate;

biletele de ieşire din spital sau copii de pe foaia de observaţie clinică, pentru spitalizările recente, după caz;

datele din fişa de dispensarizare a bolnavului, după caz;

programul recuperator completat de către medicii curanţi.

După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale emite o nouă decizie medicală asupra capacităţii de muncă, prin care se stabileşte, după caz:

menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;

încadrarea în alt grad de invaliditate;

redobândirea capacităţii de muncă.

Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, emisă în urma revizuirii medicale.

Persoanele încadrate în grad de invaliditate au obligaţia să se prezinte pentru revizuirea medicală la termenul stabilit şi să depună documentele medicale şi rezultatele investigaţiilor medicale solicitate de medicul expert al asigurărilor sociale.

Revizuirea medicală se poate efectua oricând la cererea pensionarilor, dacă starea sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau, după caz, s-a agravat.

Refuzul de a efectua investigaţiile medicale şi examinările necesare pentru evaluarea/expertizarea capacităţii de muncă atrag respingerea cererii de încadrare în grad de invaliditate sau, după caz, suspendarea plăţii pensiei de invaliditate. De asemenea, neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage suspendarea plăţii pensiei, în condiţiile legii.

Situaţii în care pensionarii de invaliditate nu mai sunt supuşi revizuirii medicale periodice

Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:

prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;

au împlinit vârstele standard de pensionare;

au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiul complet de cotizare contributiv, conform legii.

Pensia de invaliditate în 2026. Indemnizaţia de însoţitor

Pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor.

Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, aferent lunii pentru care se face plata.

În cazul pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate care beneficiază de pensie de invaliditate în mai multe sisteme de asigurări sociale, indemnizaţia pentru însoţitor se acordă numai de către ultimul sistem în care aceştia au fost asiguraţi.

Calcul cuantumului pensiei de invaliditate

La calculul punctajelor lunare, anuale și a numărului total de puncte, respectiv la cuantumul pensiei se are în vedere stagiul de cotizare contributiv realizat, perioadele asimilate stagiului de cotizare și perioadele necontributive stagiului de cotizare.

Pensia de invaliditate în 2026 se calculează înmulțind numărul total de puncte realizat (inclusiv stagii potențiale) cu Valoarea Punctului de Referință (VPR), conform legii.

Formula de bază: Pensie = Număr total de puncte înmulțit cu VPR.

Număr total de puncte: Suma punctajelor anuale (bazate pe contribuții) + punctaj pentru stagiu potențial acordat.

Valoarea pensiei poate varia în funcție de evaluarea exactă a dosarului de către Casa de Pensii, perioade de muncă în condiții speciale/deosebite, puncte de stabilitate și alte elemente specifice fiecărui caz.

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, în vigoare de la 1 septembrie 2024, valoarea punctului de referință (VPR) este de 81 de lei.

Punctajul lunar pentru stagiul potenţial, acordat persoanelor în drept să obţină o pensie de invaliditate, este de:

0,25 puncte pentru gradul I de invaliditate;

0,20 puncte pentru gradul II de invaliditate;

0,10 puncte pentru gradul III de invaliditate.

Pensia de invaliditate se acordă:

de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, de la data încetării calităţii de asigurat, cu excepţia persoanelor asigurate pe bază de contract de asigurare socială, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, în situaţia persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, are calitatea de asigurat;

de la data emiterii deciziei medicale, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, în situaţia persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, nu are calitatea de asigurat.

începând cu data înregistrării cererii, în situația în care cererea este înregistrată cu depăşirea termenului de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă.

Pensia de invaliditate se plătește de la data acordării înscrisă în decizia emisă de casa teritorială de pensii.

