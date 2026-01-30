Connect with us

Eveniment

Procedură de infrigement împotriva României, pentru creditele de consum. Comisia Europeană intervine în favoarea consumatorilor

Publicat

acum 2 ore

Procedură de infrigement împotriva României, pentru creditele de consum: Comisia Europeană a decis, vineri, să demareze această procedură prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere unui număr de 23 de state membre, printre care şi România, pentru necomunicarea transpunerii complete a Directivei privind contractele de credit de consum.  

Celelalte state sunt Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franţa, Croaţia, Irlanda, Cipru, Lituania, Luxemburg, Letonia, Malta, Olanda, Austria, Polonia, Portugalia, Slovenia, Finlanda şi Suedia, informează Agerpres.

Directiva (UE) 2023/2225 urmăreşte să îmbunătăţească protecţia consumatorilor pe piaţa creditelor, asigurând transparenţa şi echitatea în operaţiunile de credit în toate statele membre.

Statele membre trebuiau să transpună directiva în legislaţia naţională până la 20 noiembrie 2025.

Până în prezent, cele 23 de state membre menţionate nu au comunicat Comisiei transpunerea completă a directivei.

Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere statelor membre în cauză, care au acum la dispoziţie două luni pentru a răspunde şi a notifica Comisiei transpunerea completă a acesteia.

Dacă nu primeşte un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Separat, Comisia Europeană a decis să iniţieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere unui număr de 21 de state membre (Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Croaţia, Irlanda, Cipru, Letonia, Luxemburg, Malta, Olanda, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Finlanda şi Suedia) pentru necomunicarea transpunerii complete a Directivei privind contractele de servicii financiare încheiate la distanţă.

Directiva (UE) 2023/2673 stabileşte norme care sporesc nivelul de protecţie a consumatorilor pentru serviciile financiare vândute la distanţă, cum ar fi prin telefon sau online, în special prin introducerea unui „buton de retragere” care le permite consumatorilor să se retragă dintr-un contract cu un singur clic. Statele membre trebuiau să transpună directiva în legislaţia naţională până la 19 decembrie 2025.

Procedura de infringement este un mecanism prin care Uniunea Europeană se asigură că statele membre respectă dreptul UE.

Această măsură apare atunci când un stat membru nu transpune la timp o directivă UE în legislația națională, aplică greșit sau incomplet o regulament UE sau adoptă legi naționale care contravin dreptului european.

După consumarea tuturor pașilor, dacă România tot nu respectă legislația europeană, se poate ajunge la amenzi zilnice.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 4 minute

PFA sau SRL în 2026? Analiză comparativă, cu avantaje și dezavantaje, realizată pentru Alba24, de un expert în domeniul economic
Evenimentacum 21 de minute

Scăpare de gaz într-un bloc din Ocna Mureș: 13 persoane s-au autoevacuat. Au intervenit pompierii
Economieacum 34 de minute

ANAF: acțiune de control complexă la firmele de pază. Ce urmăresc inspectorii Antifraudă și cei de la ITM
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

FOTO ȘTIREA TA: Locuitorii unei străzi din Alba Iulia spun că vor amâna plata impozitelor. Drum plin de noroi și fără canalizare
Administrațieacum 2 zile

Restricții de circulație pe strada Henri Coandă din Alba Iulia din cauza unor lucrări la rețeaua de apă. Atenționări pentru șoferi
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 minute

PFA sau SRL în 2026? Analiză comparativă, cu avantaje și dezavantaje, realizată pentru Alba24, de un expert în domeniul economic
Economieacum 34 de minute

ANAF: acțiune de control complexă la firmele de pază. Ce urmăresc inspectorii Antifraudă și cei de la ITM
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 9 ore

E OFICIAL: Guvernul a aprobat menținerea reducerii cu 50% a impozitelor și taxelor locale pentru localitățile din Munții Apuseni
Evenimentacum 3 zile

Premierul Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru a fi aplicată
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV
Evenimentacum o zi

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV. Ce posturi de televiziune transmit meciul de fotbal din Europa League
Blajacum 2 zile

Meci în Liga Campionilor, la Blaj. Volei Alba Blaj întâlnește miercuri campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

feshful reteta retete ostropel de pui
Actualitateacum 6 ore

Rețeta la care ne întoarcem atunci când avem nevoie de o masă sigură (P)
Evenimentacum 22 de ore

Semnele care arată că ar trebui să îți schimbi locul de muncă și pe care nu este bine să le ignori
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 23 de ore

WhatsApp lansează un nou mod de „blocare”: utilizatorii, protejați de atacurile cibernetice avansate. Ce presupune noua funcție
Evenimentacum o zi

Când va fi internet gratuit pe avioane și de ce nu există acum? Anunțul șefului uneia dintre cele mai mari companii low-cost
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 54 de minute

Ministrul Sănătății: spitalele ce nu vor intra în categoria ”strategice” nu vor fi afectate la modul de finanțare
Evenimentacum 2 ore

Modificări referitoare la telemedicină, adoptate de Guvern. Executivul stabilește condițiile pentru consultații la distanță
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 10 ore

Simulare Evaluare Națională 2026: testările scrise vor fi organizate în luna martie. Reguli și modele de subiecte
Educațieacum 21 de ore

Concursul de lectură pentru clasele I-IV „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”, la Sebeș. Detalii despre înscrieri
Mai mult din Educatie