VIDEO: Profesori din Alba, participă la protestele din fața Guvernului. Sindicaliștii, nemulțumiți de măsurile Executivului

Mai mulți profesori din Alba sunt prezenți miercuri, 4 februarie, la protestele organizate în fața Guvernului României. Este vorba despre un protest organizat de mai multe grupuri sindicale din mediul educațional.

Protestul a fost organizat de membrii Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federației Naționale Sindicale „Alma Mater”.

Din Alba sunt prezenți la protest mai mulți profesori din Sindicatul ”Spiru Haret”.

Sindicaliștii solicită, printre altele, revenirea la norma didactică, la numărul de elevi la clasă, la plata cu ora și la bursele de dinainte de „Legea Bolojan”.

Potrivit Edupedu, solicitările sindicaliștilor sunt următoarele:

„Revenirea la norma didactică pentru învățători, profesori, directori și inspectori, așa cum era în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023;

Revenirea la numărul de elevi în clase, așa cum era înainte de măsurile de austeritate;

Plata cu ora sa se facă la nivelul corespunzător studiilor și nu la nivel de muncitor necalificat;

Susținerea cu burse a elevilor și studenților, așa cum a fost în legea învățământului preuniversitar”.

Sindicaliștii susțin că aceste măsuri au dus la „degradarea calității actului educațional, la imposibilitatea reală de a lucra individualizat cu elevii, la creșterea riscului de eșec și abandon școlar și la dispariția unui număr semnificativ de posturi didactice ca urmare a reducerii numărului de clase/grupe”.

