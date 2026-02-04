Connect with us

Eveniment

VIDEO: Profesori din Alba, participă la protestele din fața Guvernului. Sindicaliștii, nemulțumiți de măsurile Executivului

Publicat

acum 8 secunde

Mai mulți profesori din Alba sunt prezenți miercuri, 4 februarie, la protestele organizate în fața Guvernului României. Este vorba despre un protest organizat de mai multe grupuri sindicale din mediul educațional. 

Protestul a fost organizat de membrii Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federației Naționale Sindicale „Alma Mater”.

Din Alba sunt prezenți la protest mai mulți profesori din Sindicatul ”Spiru Haret”.

YouTube video

Sindicaliștii solicită, printre altele, revenirea la norma didactică, la numărul de elevi la clasă, la plata cu ora și la bursele de dinainte de „Legea Bolojan”.

Cele trei sindicate din învățământ solicită, printre altele, revenirea la norma didactică, la numărul de elevi la clasă, la plata cu ora și la bursele de dinainte de „Legea Bolojan”.

Potrivit Edupedu, solicitările sindicaliștilor sunt următoarele:

  • „Revenirea la norma didactică pentru învățători, profesori, directori și inspectori, așa cum era în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023;
  • Revenirea la numărul de elevi în clase, așa cum era înainte de măsurile de austeritate;
  • Plata cu ora sa se facă la nivelul corespunzător studiilor și nu la nivel de muncitor necalificat;
  • Susținerea cu burse a elevilor și studenților, așa cum a fost în legea învățământului preuniversitar”.
  • Sindicaliștii susțin că aceste măsuri au dus la „degradarea calității actului educațional, la imposibilitatea reală de a lucra individualizat cu elevii, la creșterea riscului de eșec și abandon școlar și la dispariția unui număr semnificativ de posturi didactice ca urmare a reducerii numărului de clase/grupe”.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 8 secunde

VIDEO: Profesori din Alba, participă la protestele din fața Guvernului. Sindicaliștii, nemulțumiți de măsurile Executivului
Evenimentacum 30 de minute

Circ în partidul lui Gavrilă. Se încearcă schimbarea numelui grupului Parlamentar. Printre conspiraționiști, un deputat din Alba
Evenimentacum 59 de minute

Alertă alimentară: Lapte praf pentru bebeluși, contaminat cu o toxină, retras din magazine din Alba și din țară. Precizări ANSVSA
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 22 de ore

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Evenimentacum 23 de ore

FOTO ȘTIREA TA: Au apărut primii ghiocei la Lunca Ampoiței. Florile care vestesc primăvara
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

Situație complicată la Alba Iulia: Primăria insistă să construiască o bază de autobuze pe cel mai mare șantier arheologic din oraș
Administrațieacum 5 ore

Regulament pentru închirierea unor spații aflate în administrarea Palatului Principilor din Alba Iulia, pus în consultare publică
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 20 de ore

Investigația privind o posibilă înțelegere între bănci pentru stabilirea ROBOR va fi finalizată de Consiliul Concurenței
Aiudacum o zi

Om de afaceri din Alba, care este și consilier local, CONDAMNAT pentru fraudă cu fonduri europene. Decizia nu este definitivă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral
Evenimentacum o zi

Senatorii care nu vor participa fizic la ședințele din Parlament vor fi sancționați
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 21 de ore

CSM Volei Alba Blaj vs Volero Le Cannet. Meci decisiv pentru calificarea în sferturile de finală ale Cupei CEV
FCSB – Fenerbahce LIVE la TV
Evenimentacum 6 zile

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV. Ce posturi de televiziune transmit meciul de fotbal din Europa League
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum o zi

Untold 2026: Flo Rida, Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers și Lost Frequencies, printre primii artiști anunțați
Educațieacum o zi

Când este programată vacanța de schi, în funcție de județ, urmată de vacanța de Paște. Când au liber elevii din Alba
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o zi

Avertisment CNAIR: Mesaje false care solicită plata urgentă a Rovinietei. Recomandările instituției
Evenimentacum 3 zile

Avertizare pentru dispozitivele Android, de la Bitdefender: Pericol, din cauza unui nou virus care fură date bancare
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 6 ore

4 februarie: Ziua internațională de luptă împotriva cancerului, una dintre principalele cauze de deces la nivel mondial
Evenimentacum 20 de ore

Buget dublu în 2026 pentru programul FIV de creștere a natalității. Câte cupluri vor beneficia de sprijin financiar
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 4 ore

Sindicaliștii din Educație protestează miercuri în fața Guvernului. Care sunt solicitările
Educațieacum o zi

Calendar Bacalaureat 2026: când sunt organizate probele de competențe și cele scrise. Reguli pentru liceeni la examen
Mai mult din Educatie