Connect with us

Actualitate

FOTO: Unirea Principatelor Române, sărbătorită la Sebeș alături de elevi

Publicat

acum 27 de secunde

Vineri, 23 ianuarie 2026, începând cu ora 11.00, în sala „Gheorghe Maniu” a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș a avut loc un eveniment dedicat zilei de 24 Ianuarie 1859, intitulat „Unirea - visul de veacuri al românilor”, organizat de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prin Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș și Muzeul Municipal „Ioan Raica”, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 2 Sebeș.

La 24 ianuarie 1859, într-un moment de referință pentru istoria națională, Principatele Române – Moldova și Țara Românească – s-au unit sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Acest act politic și simbolic a reprezentat un pas esențial în procesul de constituire a statului român modern.

Deși obținerea independenței depline avea să urmeze mai târziu, Unirea din 1859 a deschis drumul către împlinirea idealului național românesc și a contribuit decisiv la consolidarea identității naționale.

Primarul Dorin Nistor, prezent la eveniment, a evidențiat semnificația Unirii Principatelor Române, ca moment fondator al statului român modern și rolul esențial al educației și culturii în transmiterea acestui patrimoniu istoric către tinerele generații.

Momentul festiv s-a încheiat într-o notă simbolică prin Hora Unirii, gest care a exprimat solidaritatea, unitatea și continuitatea valorilor naționale, într-o legătură firească între trecut, prezent și viitor.

La Sebeș, memoria Unirii este păstrată vie prin cultură și educație!

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 28 de secunde

FOTO: Unirea Principatelor Române, sărbătorită la Sebeș alături de elevi
Evenimentacum 43 de minute

Apel la donare de sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină din Alba Iulia. De ce grupe de sânge este nevoie URGENT
Evenimentacum O oră

Avertizare ANM: Cod Galben de ploi și ninsori în Alba, până marți seara. Cod Portocaliu, în alte șase județe din țară
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 zile

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 18 ore

Cât crește contribuția pentru beneficiarii Căminului pentru persoane vârstnice din Alba Iulia în 2026
Administrațieacum o zi

Când vor fi recepționate lucrările de renovare a clădirilor Liceului ”Alexandru Domșa” din Alba Iulia. Valoarea investiției
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

zile libere 2025
Economieacum 6 ore

Locuri de muncă pentru români, în străinătate: peste 240 de posturi, în mai multe domenii de activitate
Economieacum 16 ore

Numărul pensionarilor a crescut, la finalul anului 2025. Care este pensia medie în România
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Nicușor Dan: libertatea de exprimare este esențială, însă unele declarații pot avea costuri economice
Evenimentacum 2 zile

Propuneri în sprijinul comunităților din Apuseni, după suspendarea plății taxelor locale. Variante luate în calcul
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 17 ore

Nicolae Stanciu a ajuns în China, unde urmează să semneze contract. Cum a fost primit de fanii noii echipe
Evenimentacum 23 de ore

VIDEO: Octavian Drăgoiu din Alba Iulia, pe primul loc la snowboard în cadrul competiției Arena Freestyle Open 2026 de la Păltiniș
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 8 ore

26 ianuarie - Ziua Internațională a Soțului. Tradiții, semnificații și mesaje pentru bărbatul iubit
Evenimentacum 19 ore

VIDEO: Un bărbat din Alba crește din pasiune iepuri din rasa ”Uriașul de Transilvania”. A participat la expoziții internaționale
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Municipiul Alba Iulia va găzdui Regionala FIRST LEGO League Challenge pentru copii și adolescenți pasionați de știință
Evenimentacum 3 zile

ChatGPT va ghici câți ani ai: minorii vor fi protejați automat de conținut sensibil. Cum își poate da seama de vârstă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Educațieacum o zi

Profesorii și personalul medical amenință cu greva. Nemulțumiri legate de măsurile de austeritate impuse de Guvern
Evenimentacum o zi

Câte ouă pot fi consumate pe zi, pentru a preveni probleme de sănătate. Opinia experților
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Profesorii și personalul medical amenință cu greva. Nemulțumiri legate de măsurile de austeritate impuse de Guvern
Actualitateacum 2 zile

FOTO: Peste 500 de elevi din Alba au aflat de la polițiști cum poate fi prevenită violența în școli. Sfaturi utile
Mai mult din Educatie