FOTO-VIDEO: S-a deschis One Hotel & Restaurant Miura la Alba Iulia. Un nou reper turistic în centrul Cetății Alba Carolina (P)

One Hotel & Restaurant Miura – un nou reper în centrul Cetății Alba Carolina. Alba Iulia are un nou punct de atracție turistică odată cu inaugurarea oficială a One Hotel & Restaurant Miura situat chiar în interiorul Cetății Alba Carolina.

Proiectul aduce un standard ridicat de confort și servicii, într-un cadru ce îmbină designul contemporan cu funcționalitatea.

Poziționare centrală: în inima Cetății, aproape de obiectivele istorice

Noul hotel este amplasat pe strada Mitropolit Alexandru Șterca Șuluțiu nr. 1, în apropiere de Piața Cetății Alba Carolina, locul în care au loc cele mai frumoase și spectaculoase evenimente.

De asemenea, One Hotel se află în imediata vecinătate a principalelor obiective culturale și istorice din Cetate.

Poziționarea sa îl transformă într-o alegere convenabilă pentru turiștii care vor să exploreze orașul pe jos și să ”respire aerul istoriei”.

Cazare modernă, camere spațioase și facilități de top

Noul hotel pune la dispoziția turiștilor 36 de camere, de la camere duble deluxe până la apartamente.

Toate cu suprafețe generoase și dotări premium.

Fiecare detaliu din camere reflectă o preocupare atentă pentru confort și oaspeți exigenți.

În ceea ce privește orele de cazare, acestea sunt stabilite după următorul program: „Check-in-ul se face începând cu ora 15:00, iar check-out-ul se face până la ora 12:00. Oferim și alte servicii extra, pe lângă late check-out sau early check-in, în funcție de disponibilitate”, a transmis Valters Naglis, manager One Hotel.

Restaurant Miura: „Meat and More” – un concept internațional, cu accent pe produse de calitate

Hotelul este completat de Restaurantul Miura, un spațiu cu design elegant, dedicat bucătăriei internaționale. Sub conceptul „Meat and More”, restaurantul propune un meniu semnat de Chef Vasile Codrea, centrat pe preparate creative și echilibrate, realizate din carne de calitate superioară și ingrediente proaspete, dar și alternative sofisticate pentru diverse preferințe culinare.

Astfel, sloganul Meat & More pune accentul, în primul rând, pe meat, care înseamnă „carne” în limba engleză: „Noi ne concentrăm în special pe carnea de vită, pe care o oferim într-o calitate superioară.

Este ingredientul principal și specificul restaurantului nostru. Pe lângă preparatele din carne de vită, servim și alte feluri de mâncare delicioase, care completează perfect meniul nostru”, spune managerul One Hotel.

Restaurantul este deschis zilnic, iar în weekend funcționează cu program extins. Se servesc atât mese à la carte, cât și mic dejun tip bufet, într-o atmosferă relaxată și modernă. Clienții au la dispoziție o terasă acoperită, un bar sofisticat și zone de relaxare.

„Avem o capacitate de aproximativ 100–120 de locuri. Oferim micul dejun nu doar pentru oaspeții cazați, ci și pentru publicul larg sau turiștii care trec prin zonă ori pe lângă hotelul nostru”, a mai adăugat Valters Naglis.

Contribuție la imaginea orașului ca destinație turistică urbană

Inaugurarea One Hotel & Restaurant Miura adaugă un plus de consistență ofertei turistice din Alba Iulia, printr-un spațiu modern, bine integrat în contextul arhitectural al Cetății. Este un exemplu de dezvoltare care respectă specificul zonei și răspunde în același timp cerințelor turiștilor actuali, tot mai orientați spre confort, servicii personalizate și gastronomie de calitate.

Așadar, turiștii pot găsi unitatea de cazare pe cea mai cunoscută platformă de profil, Booking.com, urmând ca, în perioada următoare, aceasta să fie disponibilă și pe alte platforme similare, precum și prin intermediul unor agenții de turism.

De asemenea, turiștii beneficiază de locuri de parcare, iar în cel mai scurt timp urmează să fie amenajate și stații de încărcare pentru mașinile electrice.

Informații utile pentru rezervări

Adresă: Str. Mitropolit Alexandru Șterca Șuluțiu, nr. 1, Alba Iulia

Telefon Hotel: 0358 880 088

Telefon Restaurant: 0775 646 329

Website: www.one-hotel.ro

