FOTO: Șantier la Porțile Cetății Alba Carolina. Conservare și restaurare de 9 milioane lei, cu termen de finalizare în noiembrie

Publicat

acum 57 de minute

Șantier la Porțile Cetății Alba Carolina. Porțile I, II, III și IV ale Cetății Alba Carolina din Alba Iulia se află în prezent într-un proces de consolidare, conservare și restaurare. Investiția se ridică la circa 1,9 milioane de euro, fiind finanțată de Institutul Național al Patrimoniului. 

Potrivit panoului de indentificare a investiției, data de finalizare a lucrărilor este luna noiembrie 2025. 

Cine a câștigat licitația și cât vor costa lucrările

Reamintim faptul că licitația pentru execuția lucrărilor de consolidare, conservare și restaurare componente artistice din piatră la porțile Cetății Bastionare de tip Vauban Alba Carolina a fost lansată în platforma SEAP pe 28 aprilie 2025.

Investiția este finanțată de Institutul Național al Patrimoniului prin Timbrul Monumentelor Istorice.

La licitație s-a prezentat un singur ofertant, respectiv asocierea Corint (Leader) – Kule Arhitectura. Aceasta a și câștigat contractul, în luna iunie 2025, valoarea fiind de 7.904.685,76 lei, fără TVA (9.463.851 lei cu TVA).

Cine sunt patronii firmelor câștigătoare

SC CORINT SRL are ca unic asociat pe Patricia Ada Mihuț. Ea mai este asociată cu Amalia Doina Sabău în firma care deține Hotelul Medieval din Cetatea Alba Carolina în baza unui contract de concesiune cu Primăria Municipiului Alba Iulia. ”Kule Arhitectura” îi are ca asociați unic pe Laura Tătar Sabău și cetățeanul turc Tuna Cagatay Ozudogru.

Potrivit documentației, durata de execuție a lucrărilor este de 10 de luni, iar perioada de garanție este de minim 60 de luni.

Lucrările de restaurare care încep acum au termen de finalizare luna noiembrie 2025, potrivit panoului afișat pe schela Porții a II a cetății.

Începerea lucrărilor afișată cu o dată la care nici licitația nu era câștigată

Data de începere a lucrărilor de construcție afișată pe panou este luna februarie 2025, deși la acel moment nu era nici măcar lansată licitația pentru lucrări.

Perioada lunilor februarie – noiembrie se regăsește în memoriul justificativ, având în vedere că lucrările se pot realiza doar în perioada anotimpului cald ca și condiție esențială în vederea realizării tratamentelor diferite, conform caracteristicilor tehnice ale materialelor utilizate.

Șantier la Porțile Cetății Alba Carolina. Lucrările prevăzute în proiect

Proiectul are ca scop efectuarea măsurilor minimale, de maximă urgență, pentru materialul litic de la Porțile Cetății, printre care:

  • lucrări de biocidare a suprafețelor ce conțin atac biologic
  • lucrări de extragere a sărurilor de pe suprafețele afectate ale materialului litic
  • lucrări de consolidare definitivă a suprafețelor de material litic
  • lucrări de hidrofugare în întregime a suprafețelor materialului litic în vederea conservării lor unde se impun
  • executare lucrări de refacere a hidroizolațiilor la coronamentul monumentelor

Lucrările se vor realiza în mai multe etape, astfel:

  • lucrări pregătitoare: realizarea schelei și copertinelor provizorii, realizarea releveelor cu zonele degradate, desprăfuirea suprafeţelor din piatră
  • etapa I de intervenţie: stoparea proceselor biologice, tratamente de preconsolidare, extragerea sărurilor, îndepărtarea rosturilor
  • etapa II de intervenţie: curăţire, tratamente de consolidare, realizarea rosturilor
  • etapa III de intervenţie: hidrofugarea pietrei, realizarea barierei de rupere a capilarității, întregiri volumetrice și completări, realizarea blocurilor de piatră necesare replicilor, reconstruiri volumetrice, lucrări de hidroizolaţii la aticuri și coronament pentru porțile I şi III

Despre porțile Cetății Alba Carolina

Porțile Cetății constituie principalul punct de atracție în ansamblul fortificațiilor defensive ale Cetății, pe de o parte ca urmare a amplasării lor pe principala axă de acces și vizitare, iar pe de altă parte, ca urmare a abundenței decorației sculpturale, având ca surse de inspirație legendele și mitologia Greciei antice ca tematici iconografice, iar ca modele iconologice lucrări de excepție din perioada Renașterii și a Barocului matur, central și vest-european.

Porțile Cetății, respectiv Poarta I, a II-a, a III-a și a IV-a sunt amplasate pe principala arteră de circulație pietonală din Cetate, respectiv intrarea sau ieșirea, prin Poarta I, legătura cu Poarta a III-a prin barbacana dintre Poarta I și Poarta a II-a, apoi de pe platoul cu Obeliscul Eroilor Neamului Românesc Horea, Cloșca și Crișan prin Poarta a III-a pe strada Mihai Viteazul către Poarta a IV-a.

Realizate ca linie arhitecturală sub forma arcelor de triumf, pentru Poarta I și pentru Poarta a III-a, mai ales pentru aceasta din urmă, care se remarcă prin masivitatea ei, având forma unui edicul prismatic la partea ei superioară pe terasă, edicul ce poartă ansamblul statuar ecvestru Carol al VI-lea.

Poarta a II-a dezvoltă patru stâlpi fără arce, dintre care stâlpii centrali, deosebiți ca formă arhitecturală și stilistică, dezvoltă coloane cu atlanți ce susțin imense simboluri ale imperiului austriac.

Poarta a IV-a este realizată ca portal de intrare pe fațada de est a monumentului.

Realizate din piatră naturală, respectiv gresie calcaroasă pentru socluri și calcar pentru restul componentelor, suprafețele arhitecturale sunt înnobilate cu decorații sculpturale.

Decorația sculpturală a porților Cetății se dovedește a fi unică și irepetabilă din punct de vedere al plasticii decorative și figurative, întregind și desăvârșind în același timp monumentalitatea fortificației militare.

Cetatea Alba Carolina, motorul dezvoltării turismului la Alba Iulia

Dacă în urmă cu 14 -16 ani interesul turistic pentru componenta istorică era la un nivel foarte scăzut, predominant fiind doar turismul religios, ca urmare a amplului program al lucrărilor de conservare, restaurare, refuncționalizare și punere în valoare la nivelul întregii Cetăți, între anii 1998 – 2012 s-au revitalizat principalele componente ale Cetății, respectiv Porțile Cetății, zona interioară și șanțurile, situație ce a favorizat un flux turistic atât din țară cât și din afara ei, dar și un interes deosebit al localnicilor care au descoperit în Cetate, adică în mijlocul orașului, un imens parc de petrecere a timpului cu diverse servicii.

