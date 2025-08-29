Plata cu ora în anul școlar 2025-2026: Tariful brut se înjumătățește pentru orele suplimentare

Plata cu ora în anul școlar 2025-2026: Vineri, 29 august, este termenul limită pentru depunerea dosarelor la școală în vederea repartizării orelor în regim de plată cu ora (PCO) pentru anul școlar 2025-2026, conform noului calendar al mobilității cadrelor didactice.

Potrivit procedurilor, pe 1 septembrie vor fi atribuite orele vacante sau rezervate personalului didactic titular ori angajat pe durata viabilității postului, cadrelor didactice asociate, dar și profesorilor pensionari, potrivit Edupedu.

Repartizarea se va face la nivelul unităților de învățământ, pe baza rezultatelor obținute la interviu, dacă acesta este prevăzut.

În premieră, Legea 141/2025 introduce o nouă regulă pentru plata cu ora în învățământul preuniversitar: raportarea se face la numărul mediu lunar de ore lucrătoare, și nu la norma didactică, cum era până acum.

Această schimbare determină o reducere semnificativă a veniturilor, tariful brut pe oră suplimentară scăzând în medie cu aproximativ 50%.

Conform unei analize Edupedu.ro, un profesor debutant cu studii universitare, master didactic și formare pedagogică va primi 22 de lei/oră pentru activitatea prestată în regim de PCO – un nivel echivalent cu remunerația unui zilier necalificat.

Astfel, în contextul noilor reglementări, sindicatele din educație și cadrele didactice atrag atenția asupra riscului de a pierde profesori tineri din sistem, în condițiile în care remunerația pentru ore suplimentare devine descurajantă.

