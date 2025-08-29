VIDEO: Bianca Botaș, a doua femeie pilot de F-16 din România, este absolventă a Colegiului Naţional Militar din Alba Iulia

Bianca Botaș, a doua femeie pilot de F-16 din România, este absolventă a Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, Promoţia 2017. Aceasta participă la BIAS, cel mai mare show aerian din România, în acest weekend, la București.

Bianca este pilot la Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” Câmpia Turzii.

Lt. Bianca Botaş, pilot F16, Escadrilă 48 Skylords, Baza 71 Aeriană:

”Am vrut mereu, în orice domeniu am mers, să țintesc cât mai sus. Și în aviația militară F-16 la momentul actual reprezintă vârful lancei. Am ales să vin în armată și având o datorie civică, morală. Am avut sentimentul ăsta și am simțit nevoia că vreau să fac ceva pentru mine, pentru țară, pentru familie, pentru România”, spune Bianca, potrivit TVR Info.

Recent a terminat cursul de pregătire la Fetești și a trecut prin toate misiunile pe care poate să le execute o aeronavă F-16. În curând va face și poliție aeriană.

”Și acum pot să-mi amintesc prima dată când am urcat în avion și am coborât cupola, m-a acaparat un amalgam de emoții, mi-am dat seama unde sunt. Și am trecut așa, în revistă, toate experiențele care m-au adus până la momentul respectiv. A fost un zbor plin de emoții, mi-a plăcut extrem de mult, chiar m-a făcut să mă îndrăgostesc foarte mult de această aeronavă. Și s-a finalizat cu bine”.

Bianca își dorește ca, într-o zi, să ajungă liderul unei formații de aeronave.

BIAS 2025

Peste 150.000 de persoane sunt așteptate să se bucure de cel mai mare show aerian din România – Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition, care vine cu demonstrații aeriene de senzație, concert live, focuri de artificii, food trucks, zone VIP, expoziții, autografe, zone de spotting, de relaxare, de conexiune, dar și zone speciale de activități destinate copiilor.

BIAS și expoziția de aviație au loc sâmbătă și duminică, 30 și 31 august 2025, pe Aeroportul Internațional București Băneasa ‘Aurel Vlaicu’, potrivit Agerpres. Evenimentul va reuni peste 200 de aeronave civile și militare, în evoluții aeriene și expuse publicului, dar și peste 200 de piloți și parașutiști.

foto: captură video Forțele Aeriene Române

