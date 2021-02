UPDATE FOTO-VIDEO: Șofer din Alba, implicat într-un ACCIDENT MORTAL pe DN1 Cluj-Napoca – Oradea, în zona localității Poieni

Gest nobil al unui pompier de la ISU Alba. Este inițiatorul unui apel umanitar prin care a dorit să vină în sprijinul unei familii cu 3 copii, care și-au pierdut tatăl.



Pompierul a reuşit, alături de mai mulți oameni cu suflet, să strângă o sumă de bani pentru a ajuta familia greu încercată de viaţă şi speră în continuare ca acești trei copii şi mama lor să se mute în curând într-o nouă casă.

Detalii despre inițiativa pompierului din Alba au fost mediatizate de IGSU:

”Am fost solicitat să intervin la un accident, un domn care a căzut de la o înălțime de 15 metri, însă, din păcate, n-am putut să mai fac nimic pentru el. Căzătura i-a fost fatală. Apoi, am aflat situația familiei, am venit, i-am vizitat, am aflat că e vorba de o femeie care rămâne practic singură, cu trei copii mici. Am decis să facem ceva pentru ei, să încercăm să îi ajutăm și așa am aflat că visul lor ar fi să aibă o căsuță undeva mai jos, mai aproape de un drum principal, să poată avea șanse de a se angaja pe viitor, a spus Alin Purda, pompier ISU Alba.

În toiul iernii, o familie greu încercată de viaţă riscă să rămână fără casă. Femeia, însărcinată, și cei trei copii locuiesc împreună cu încă două familii într-o casă cu trei camere, într-un vârf de munte, în Apuseni. Sprijinul familiei, tatăl, a decedat în urma unei căzături, iar mama și trei copii riscă să rămână fără acoperiş deasupra capului.

Cei trei copii, doi băieți de 6, respectiv 13 ani și o fetiță de 10 ani sunt foarte cuminți, iar cea mai mare dorinţă a lor este să se mute într-o casă doar a lor… un loc unde să poată să înveţe în linişte.

Cel care a lansat apelul umanitar este chiar colegul nostru, plutonier adjutant, Purda Alin, pompier în cadrul ISU Alba, care împreună cu mai mulţi oameni inimoși se implică acum să ajute familia să aibă o casă a lor.

Împreună cu mai mulţi oameni cu suflet din zonă, dar şi din afara ţării, colegul nostru a reuşit să strângă o sumă de bani pentru a ajuta familia greu încercată de viaţă şi speră în continuare ca cei trei copii şi mama lor să se mute în curând într-o nouă casă” – IGSU.

Reprezentanții ISU Alba spun că Alin Purda nu este la prima inițiativă de acest fel. S-a mai implicat și până acum în alte acțiuni umanitare, pentru a ajuta persoane la nevoie.