FOTO-VIDEO: Șofer din Alba, implicat într-un accident rutier grav pe DN1, în Cluj. O persoană rănită

Noul regulament privind parcările din Alba Iulia stârnește deja nemulțumirile celor care lucrează și trăiesc în perimetrul Cetății Alba Carolina, la doar câteva zile de la intrarea în vigoare.

Acolo, administrația locală a stabilit zona zero de parcare, neacoperită de abonamentele pe care și le pot face locuitorii orașului. Astfel, dacă cineva își face abonament pentru parcarea în oraș, acesta nu este valabil și în zona Cetății, unde se aplică o nouă taxă.

Parcarea pentru o oră costă 2 lei, iar pentru o zi 17,5 lei.

Administrația locală pare a fi luat în calcul doar turiștii care vin să viziteze cetatea.

Asta în condițiile în care acolo își au sediul mai mai multe instituții publice, există mici afaceri care funcționează, dar și locuințe private.

Directorul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, Gabriel Rustoiu, spune că noul sistem de parcare le creează probleme angajaților instituției.

Acesta spune că muzeul are 83 de angajați, dintre care mulți sunt navetiști care vin la serviciu cu mașina.

”Oamenii ar fi dispuși să plătească abonament, dar abonamentul nu acoperă și această zonă.

De exemplu, eu, aș căuta un alt loc de parcare în afara Cetății și să vin pe jos, dar este foarte greu de găsit un loc cât de cât aproape.

În plus, în zona zero este mult mai scump. Pentru un turist care vine și stă 2,3 ore, este ok, dar pentru cineva care vine la serviciu și stă 8 sau 10 ore, deja este foarte scump” spune Gabriel Rustoiu.

Tot în Cetatea Alba Carolina își mai au sediul Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, Universitatea 1 Decembrie 1918, Biblioteca Batthyaneum, Arhiepiscopia de Alba Iulia a Bisericii Romano-Catolice.

Tot în perimetrul cetății mai există afaceri, cum ar fi restaurante și cafenele, puncte de vânzare a suvenirurilor, terenuri de tenis, piscină… Și angajații acestora vor trebui să plătească o parcare de turist, în cazul în care vin la serviciu cu mașina.

Nici clienții lor nu vor fi mai fericiți, în condițiile în care, pe lângă ceea ce consumă, vor trebui să plătească în plus și parcarea.

”Vin la tenis cu copiii. Plătesc deja abonament pentru parcarea la bloc, plătesc abonament pentru parcarea în oraș, iar aici trebuie să plătesc din nou. Cred că nu s-au gândit bine când ne-au transformat în turiști la noi în oraș” a spus Cristian Radu, din Alba Iulia.

De măsură nu sunt afectați angajații Universității 1 Decembrie 1918. Rectorul Daniel Breaz spune că aceștia pot parca în curtea instituției, unde există deocamdată suficiente locuri.

Ce spune Primăria Alba Iulia

Primăria Alba Iulia a transmis un punct de vedere, la solicitarea Alba24, pe care îl redăm mai jos:

”Regulamentul de parcare a fost conceput și votat, de către vechea administrație, în anul 2019. Am încurajat albaiulienii și reprezentanții instituțiilor să ne facă sugestii pentru modificarea regulamentului și am primit multe idei bune.

În viitorul apropiat, după ce adunăm suficiente sugestii pentru modificarea acestuia, noul regulament va fi trecut prin ședință de Consiliu Local.

Dorim să precizăm faptul că instituțiile au dreptul la maximum 3 locuri de parcare gratuit, dar și că majoritatea clădirilor din zona istorică au curte interioară.

Problema celor care domiciliază în zonă va fi tratată unitar, astfel încât să nu fie făcute diferențe față de locuitorii din alte zone.

Deocamdată, cei cu afaceri în zona istorică pot închiria locuri de parcare la prețul de 175 lei/lună”.