FOTO-VIDEO ȘTIREA TA: Mercedes ”lansat” în depășiri riscante între Micești și Alba Iulia. A fost la un pas de a face un accident

Fosta şefă a DIICOT Alina Bica și Ioan Bene- un om de afaceri din Cluj, urmărit internațional au fost reținuți, vineri seara, în Italia. Ea era urmarită internațional in baza Mandatului European de Arestare emis de catre Tribunalul București.

Alina Bica a fost dată în urmărire deoarece „se sustrage punerii în aplicare a mandatului de executare a pedepsei închisorii”, după ce a fost condamnată definitiv, în noiembrie 2019, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la 4 ani de detenţie cu executare într-un dosar în care a fost acuzată de DNA că l-a favorizat pe omul de afaceri Ovidiu Tender.

Alina Bica apărea pe site-ul IGPR la secţiunea „Persoane urmărite”, ea fiind plecată în Costa Rica.

Potrivit IGPR, odată cu fosta șefă DIICOT, polițiștii italieni l-au reținut și pe Ioan Bene. Acesta era urmărit internațional pentru fals sub înscrisuri sub semnatură privată, dare de mită, evaziune fiscală și are de executat 6 ani și 2 luni închisoare.