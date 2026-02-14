FOTO Zi de mare sărbătoare la ISU Alba. A fost dezvelită o placă de onoare cu numele inspectorilor șefi

La sediul Inspectoratul pentru Situații de Urgență “UNIREA” al județului Alba a avut loc sâmbătă, în prezența a numeroși invitați, ceremonia de dezvelire a Plăcii de onoare cu numele inspectorilor șefi, în semn de apreciere și recunoștință pentru cei care au condus destinele inspectoratului la un moment dat.

Ulterior acestui moment emoționant a avut loc slujba de sfințire a sediului instituției și de sfințire a troiței ridicată în incinta unității de către Înaltpreasfintitul Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, însoțit de un sobor de clerici.

Înaltpreasfinția Sa a adresat un cuvânt de învățătură tuturor celor prezenți apreciind activitatea desfășurată de salvatori în slujba comunității.

În cuvântul său, inspectorul șef al ISU Alba, colonel Ovidiu Nicolae Costea, a declarat: „Amplasarea acestei troițe în acest loc ne dorim să ofere un spațiu de reculegere și rugăciune pentru personalul militar, contribuind la menținerea echilibrului psihic și moral în fața provocărilor specifice carierei noastre.

Ba mai mult, ne dorim ca această troița să nu fie privita doar ca un monument din marmură, ci o „poartă a cerului” și un simbol al protecției lui Dumnezeu asupra unității și asupra personalului care își desfășoară activitatea aici iar ridicarea acestei troițe în incinta unității noastre reprezintă o mărturie a valorilor care ne definesc: loialitatea, onoarea și credința.

Pentru fiecare militar care trece pe lângă această troiță, acest simbol trebuie să fie un îndemn la reflecție, la curaj și la îndeplinirea datoriei sub binecuvântarea Bunului Dumnezeu.

Aici ne vom pleca genunchii în rugăciune și tot aici vom păstra aprinsă flacăra recunoștinței pentru cei care nu mai sunt printre noi”.

La finalul ceremoniei, inspectorul șef al ISU Alba i-a fost oferit de către Înaltpreasfinția Sa Ordinul „Credință și Unire” în semn de prețuire și apreciere pentru slujirea rodnică și folositoare a Bisericii lui Hristos.

De asemenea, Ovidiu Nicolae Costea i-a oferit Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu o Diplomă de Excelență, „în semn de înaltă prețuire și profundă recunoștință pentru binecuvântarea arhierească oferită salvatorilor și pentru sprijinul constant și parteneriatul solid în spiritul valorilor creștine și umanitare”.

