Eveniment
Tarife la apă și canalizare în România, în februarie 2026. Cât plătesc albaiulienii și unde se situează județul Alba în clasament
Tarife la apă și canalizare în România, în februarie 2026. Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din România prezintă diferenţe importante între județe și regiuni, potrivit ultimelor date oficiale centralizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), valabile la începutul lunii februarie 2026.
La nivel național, operatorul Apa CTTA Alba se situează în zona mediană-superioară în clasamentul celor 47 de operatori.
Prețuri mai mari la apă și canalizare în Alba decât în județele vecine
Albaiulienii plătesc un preț de 8,54 lei/mc fără TVA pentru apa potabilă, mai mare decât cetățenii din Vâlcea (6,63 lei/mc), Bihor (6,69 lei/mc), Sibiu (6,90 lei/mc), Cluj (7,08 lei/mc), Oradea (7,66 lei/mc) sau Arad (7,77 lei/mc) și mai puțin decât cei din Târgu Mureș (9,09 lei/mc) și Hunedoara (9,07 lei/mc).
În ceea ce privește tarifele la canalizare, cetățenii din Alba plătesc 8,71 lei/mc fără TVA, cu 67% mai mult decât cei din Sibiu (5,20 lei/mc). În Bihor tariful este de 5,52 lei/mc, în Hunedoara - 5,62 lei/mc, în Oradea - 5,90 lei/mc, în Cluj - 7,51 lei/mc, în Vâlcea - 7,56 lei/mc, iar în Târgu Mureș - 7,79 lei/mc. Dintre județele vecine, cel mai mare preț la canalizare este practicat la Arad - 9,42 lei/mc.
Tarife la apă și canalizare în România. Diferențe semnificative între județe și regiuni
Potrivit datelor publicate de ANRSC, la nivel de țară, cel mai ieftin tarif la apă potabilă este practicat de AQUATORONTAL SRL din Timiș (4,76 lei/mc), în timp ce cel mai scump este la AQUAVAS SA din Vaslui (12,32 lei/mc) - o diferență de aproape 160%.
În cazul canalizării, tariful minim este de 5,17 lei/mc (GOSCOM SA, Orăștie), iar maximul ajunge la 11,07 lei/mc (Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița SA).
Tarife la apă și canalizare în România, în februarie 2026
Clasament prețuri apă potabilă, la 1 februarie 2026:
- 1. AQUATORONTAL SRL, Timiș - 4,76 lei/mc, fără TVA
- 2. HARVIZ SA, Miercurea Ciuc - 5,86 lei/mc, fără TVA
- 3. ACTIVITATEA GOSCOM SA, ORĂȘTIE - 6,29 lei/mc, fără TVA
- 4. APAVIL SA, Râmnicu Vâlcea - 6,63 lei/mc, fără TVA
- 5. SC APĂ CANAL NORD VEST SA, Bihor - 6,69 lei/mc, fără TVA
- 6. APA CANAL SIBIU SA - 6,90 lei/mc, fără TVA
- 7. COMPANIA DE APĂ SOMEŞ SA, Cluj Napoca - 7,08 lei/mc, fără TVA
- 8. EURO APAVOL SA, Voluntari - 7,21 lei/mc, fără TVA
- 9. SC APAREGIO GORJ SA, Târgu Jiu - 7,37 lei/mc, fără TVA
- 10. SC COMPANIA DE APĂ OLT SA - 7,64 lei/mc, fără TVA
- 11. COMPANIA DE APĂ ORADEA SA - 7,66 lei/mc, fără TVA
- 12. APA SERVICE SA Giurgiu - 7,69 lei/mc, fără TVA
- 13. AQUATIM SA, Timişoara - 7,71 lei/mc, fără TVA
- 14. COMPANIA DE APĂ ARAD SA, Arad - 7,77 lei/mc, fără TVA
- 15. APASERV SATU MARE SA - 7,85 lei/mc, fără TVA
- 16. SC APĂ CANAL 2000 SA, Piteşti - 8,06 lei/mc, fără TVA
- 17. ECOAQUA SA, Călăraşi - 8,23 lei/mc, fără TVA
- 18. APĂ - CANAL ILFOV SA - 8,25 lei/mc, fără TVA
- 19. SC URBAN SA, SLOBOZIA - 8,26 lei/mc, fără TVA
- 20. AQUACARAŞ SA, Reșița - 8,38 lei/mc, fără TVA
- 21. SOCIETATEA SECOM SA, Drobeta Turnu Severin - 8,43 lei/mc, fără TVA
- 22. SC APA CTTA SA, Alba - 8,54 lei/mc, fără TVA
- 23. SC APA SERV VALEA JIULUI SA, Petroşani - 8,61 lei/mc, fără TVA
- 24. COMPANIA APA BRAȘOV SA - 8,65 lei/mc, fără TVA
- 25. HYDROKOV SA - 8,65 lei/mc, fără TVA
- 26. SC AQUASERV SA, Tulcea - 8,82 lei/mc, fără TVA
- 27. SC RAJA SA Constanţa - 8,96 lei/mc, fără TVA
- 28. APA PROD SA, Deva - 9,07 lei/mc, fără TVA
- 29. COMPANIA AQUASERV SA, Târgu Mureş - 9,09 lei/mc, fără TVA
- 30. AQUABIS SA, Bistriţa Năsăud - 9,12 lei/mc, fără TVA
- 31. SC COMPANIA DE APĂ - TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA SA - 9,17 lei/mc, fără TVA
- 32. SC VITAL SA, Baia Mare - 9,44 lei/mc, fără TVA
- 33. NOVA APASERV SA, Botoșani - 9,53 lei/mc, fără TVA
- 34. SC COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE SA, Focşani - 9,56 lei/mc, fără TVA
- 35. HIDRO PRAHOVA SA, Ploieşti - 9,66 lei/mc, fără TVA
- 36. SC COMPANIA DE APĂ SA, Buzău - 9,79 lei/mc, fără TVA
- 37. ACET SA, SUCEAVA - 9,86 lei/mc, fără TVA
- 38. COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV SA, Neamţ - 9,95 lei/mc, fără TVA
- 39. APĂ CANAL SA, GALAŢI - 9,97 lei/mc, fără TVA
- 40. SC APA TÂRNAVEI MARI SA, Mediaş - 10,36 lei/mc, fără TVA
- 41. COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA SA - 10,39 lei/mc, fără TVA
- 42. COMPANIA APA OLTENIA SA, Craiova - 10,45 lei/mc, fără TVA
- 43. APAVITAL SA, Iaşi - 10,64 lei/mc, fără TVA
- 44. COMPANIA DE APĂ ARIEŞ SA, Turda - 10,79 lei/mc, fără TVA
- 45. SC APA SERV SA, Alexandria - 10,88 lei/mc, fără TVA
- 46. SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA - 11,25 lei/mc, fără TVA
- 47. AQUAVAS SA, Vaslui - 12,32 lei/mc, fără TVA
Clasament tarife canalizare, la 1 februarie 2026:
- 1. ACTIVITATEA GOSCOM SA, ORĂȘTIE - 5,17 lei/mc, fără TVA
- 2. APA CANAL SIBIU SA - 5,20 lei/mc, fără TVA
- 3. SC APĂ CANAL NORD VEST SA, Bihor - 5,52 lei/mc, fără TVA
- 4. HARVIZ SA, Miercurea Ciuc - 5,57 lei/mc, fără TVA
- 5. AQUACARAŞ SA, Reșița - 5,57 lei/mc, fără TVA
- 6. APA PROD SA, Deva - 5,62 lei/mc, fără TVA
- 7. EURO APAVOL SA, Voluntari - 5,70 lei/mc, fără TVA
- 8. COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE DUNĂREA BRĂILA SA - 5,71 lei/mc, fără TVA
- 9. COMPANIA DE APĂ ORADEA SA - 5,90 lei/mc, fără TVA
- 10. SOCIETATEA SECOM SA, Drobeta Turnu Severin - 6,05 lei/mc, fără TVA
- 11. HYDROKOV SA - 6,07 lei/mc, fără TVA
- 12. SC AQUASERV SA, Tulcea - 6,17 lei/mc, fără TVA
- 13. SC APA SERV VALEA JIULUI SA, Petroşani - 6,32 lei/mc, fără TVA
- 14. AQUATORONTAL SRL - 6,60 lei/mc, fără TVA
- 15. COMPANIA APA BRAȘOV SA - 6,69 lei/mc, fără TVA
- 16. APASERV SATU MARE SA - 6,84 lei/mc, fără TVA
- 17. NOVA APASERV SA, Botoșani - 6,87 lei/mc, fără TVA
- 18. SC URBAN SA, SLOBOZIA - 6,89 lei/mc, fără TVA
- 19. SC COMPANIA DE APĂ SA, Buzău - 6,95 lei/mc, fără TVA
- 20. SC APA SERV SA, Alexandria - 7,26 lei/mc, fără TVA
- 21. SC COMPANIA DE APĂ OLT SA - 7,29 lei/mc, fără TVA
- 22. APĂ CANAL SA, GALAŢI - 7,33 lei/mc, fără TVA
- 23. ECOAQUA SA, Călăraşi - 7,44 lei/mc, fără TVA
- 24. COMPANIA DE APĂ SOMEŞ SA, Cluj Napoca - 7,51 lei/mc, fără TVA
- 25. APAVIL SA, Râmnicu Vâlcea - 7,56 lei/mc, fără TVA
- 26. SC VITAL SA, Baia Mare - 7,62 lei/mc, fără TVA
- 27. COMPANIA AQUASERV SA, Târgu Mureş - 7,79 lei/mc, fără TVA
- 28. AQUABIS SA, Bistriţa Năsăud - 7,80 lei/mc, fără TVA
- 29. AQUATIM SA, Timişoara - 7,86 lei/mc, fără TVA
- 30. SC RAJA SA Constanţa - 8,12 lei/mc, fără TVA
- 31. COMPANIA APA OLTENIA SA, Craiova - 8,19 lei/mc, fără TVA
- 32. SC COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE SA Focşani - 8,35 lei/mc, fără TVA
- 33. SC APĂ CANAL 2000 SA, Piteşti - 8,38 lei/mc, fără TVA
- 34. SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA - 8,40 lei/mc, fără TVA
- 35. ACET SA, SUCEAVA - 8,54 lei/mc, fără TVA
- 36. SC APA CTTA SA, Alba - 8,71 lei/mc, fără TVA
- 37. APĂ - CANAL ILFOV SA - 8,85 lei/mc, fără TVA
- 38. HIDRO PRAHOVA SA, Ploieşti - 8,85 lei/mc, fără TVA
- 39. SC APAREGIO GORJ SA, Târgu Jiu - 9,01 lei/mc, fără TVA
- 40. AQUAVAS SA, Vaslui - 9,17 lei/mc, fără TVA
- 41. COMPANIA DE APĂ ARIEŞ SA, Turda - 9,24 lei/mc, fără TVA
- 42. COMPANIA DE APĂ ARAD SA, Arad - 9,42 lei/mc, fără TVA
- 43. SC APA TÂRNAVEI MARI SA, Mediaş - 9,95 lei/mc, fără TVA
- 44. APAVITAL SA, Iaşi - 10,53 lei/mc, fără TVA
- 45. COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV SA, Neamţ - 10,77 lei/mc, fără TVA
- 46. APA SERVICE SA Giurgiu - 10,91 lei/mc, fără TVA
- 47. SC COMPANIA DE APĂ - TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA SA - 11,07 lei/mc, fără TVA
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.