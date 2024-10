Fotografii și obiecte ce au aparținut Familiei Regale, expuse la Palatul Principilor din Alba Iulia. Când va avea loc vernisajul

O colecție de fotografie și obiecte ce au aparținut Familiei Regale vor fi expuse la Palatul Principilor din Alba Iulia. Între zecile de exponate de excepție, vizitatorii vor avea ocazia să admire ceasul de buzunar tip hunter, din aur de 14K, al regelui Carol I.

De asemenea va fi expus setul de toaletă al reginei Maria a României, cartea Meine Ruh, scrisă de Regina Elisabeta sub pseudonimul Carmen Sylva, publicată la Berlin, în anul 1901, care cuprinde o reproducere fotografică a portretului reginei și o dedicație semnată olograf, precum și Story of My life, 3 volume semnate „Marie, Queen of Roumania”, cu dedicația reginei pe primul volum.

Tablouri, fotografii de epocă, cărți cu semnătura suveranilor, parte din corespondența familiei regale, obiecte personale și onorifice, toate întregesc atmosfera expoziției dedicate marcării celor 102 ani de la ceremonia Încoronării suveranilor români la Alba Iulia.

Expoziția „Poveste în imagini: o biserică pentru Regii României Mari” va putea fi vizitată în perioada 15 octombrie – 17 noiembrie. Aceasta este realizată împreună cu o casă de licitații din România.

Când va avea loc vernisajul

Vernisajul are loc marți, 15 octombrie, la ora 14.00, ocazie cu care vor susține prezentări relevante istoricul dr. Liviu Zgârciu, pr. dr. Oliviu Botoi, alături de curatorii expoziției-eveniment și alți invitați.

Conturată în jurul Sărbătorii Încoronării de la Alba Iulia, expoziția prezintă o parte din patrimoniul Muzeului Palatul Principilor Transilvaniei, respectiv colecția celor 35 de clișee realizate de arhitectul Victor Ștefănescu în timpul procesului de construcție a Catedralei Încoronării din Alba Iulia, alături de o serie de obiectele ce au aparținut familiei regale.

Expoziție realizată alături de o casă de licitații

Realizată în colaborare cu Casa de Licitații Historic și desfășurată în 6 săli din Palatul Principilor Transilvaniei, expoziția urmărește trei fire narative: povestea de viață a arhitectului Victor Ștefănescu, un exponent al mișcării neoromânești, cel care a proiectat monumente importante din România, devenind un apropiat al familiei regale; construcția, în timp record, a lăcașului de cult în care a avut loc ceremonia Încoronării și, nu în ultimul rând, desfășurarea Încoronării din 15 octombrie 1922.

Intrarea în spațiul expozițional se face prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Alba Iulia, în orele de vizitare, respectiv zilnic, între 09.00 și 17.00.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News