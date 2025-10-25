UPDATE VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia – Politehnica Timișoara, 1 – 2. Derby de top, pe Stadionul Cetate

Sâmbătă, 25 octombrie, CSM Unirea Alba Iulia a întâlnit pe Stadionul Cetate pe Politehnica Timișoara, în etapa a X-a a Ligii 3. Primele două clasate s-au duelat într-o confruntare cu miză mare și orgolii pe măsură.

Partida CSM Unirea Alba Iulia – Poli Timișoara s-a încheiat cu scorul de 1 – 2. Circa 1.200 de persoane au fost în tribune la partida de pe stadionul Cetate din Alba Iulia.

CSM Unirea Alba Iulia a avut avans de cinci puncte față de Poli Timișoara, înaintea primei întâlniri directe din sezonul 2025-2026. După startul de acasă cu Metalurgistul Cugir, Unirea Alba Iulia a legat opt victorii consecutive, un record al clubului în privința succeselor la rând la nivelul Ligii 3.

UPDATE 3: Scorul este de 1 – 2.

Poli Timișoara preia conducerea în minutul 48.

UPDATE 2: Scorul este de 1 – 1.

Poli Timișoara egalează în minutul 30 prin Vasluian.

UPDATE 1: Scorul este de 1 – 0.

În minutul 10, Răzvan Pântea a deschis scorul pentru CSM Unirea Alba Iulia.

Echipa pregătită de timișoreanul Alexandru Pelici vine după un succes cu 6-0 la Sebeș, în fața CS Universitar. De partea cealaltă, Poli a învins în runda trecută Progresul Pecica, acasă, scor 4-0.

CSM Unirea Alba Iulia se află pe locul 1, cu 24 de puncte, în timp ce alb-violeții sunt clasați pe locul 2, cu 19 puncte, la egalitate cu locul 3, ocupat de Metalurgistul Cugir, formație față de care are un golaveraj superior.

Povestea unui duel de tradiție

Ultimul succes al timișorenilor pe „Cetate” datează de acum 30 de ani, pe 29 aprilie 1995, când Gușatu marca în minutul 65 al unui meci încheiat 1-0.

De atunci, Politehnica nu a mai câștigat la Alba Iulia, având 9 meciuri consecutive fără victorie, disputate atât în Liga 1, cât și în Liga 2.

Unirea a câștigat 2-1 în 1998, 2-1 în 1999, 6-2 în 2000, 3-2 în 2001, 1-0 în 2002 și 2-1 în 2004, iar trei meciuri s-au terminat la egalitate: 0-0 în 2003, 3-3 în 2009 și 1-1 în 2011.

Duelurile de pe „Cetate” au oferit mereu meciuri spectaculoase, cu goluri și emoții până în ultimul minut.

În ultima confruntare din eșalonul secund, pe 17 septembrie 2011, scorul a fost 1-1, iar din lotul Unirii făcea parte și actualul mijlocaș Alexandru Giurgiu.

