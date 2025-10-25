Connect with us

Eveniment

UPDATE VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia – Politehnica Timișoara, 1 – 2. Derby de top, pe Stadionul Cetate

Publicat

acum 2 ore

Sâmbătă, 25 octombrie, CSM Unirea Alba Iulia a întâlnit pe Stadionul Cetate pe Politehnica Timișoara, în etapa a X-a a Ligii 3. Primele două clasate s-au duelat într-o confruntare cu miză mare și orgolii pe măsură.

Partida CSM Unirea Alba Iulia – Poli Timișoara s-a încheiat cu scorul de 1 – 2. Circa 1.200 de persoane au fost în tribune la partida de pe stadionul Cetate din Alba Iulia.

CSM Unirea Alba Iulia a avut avans de cinci puncte față de Poli Timișoara, înaintea primei întâlniri directe din sezonul 2025-2026. După startul de acasă cu Metalurgistul Cugir, Unirea Alba Iulia a legat opt victorii consecutive, un record al clubului în privința succeselor la rând la nivelul Ligii 3.

YouTube video

UPDATE 3: Scorul este de 1 – 2.

Poli Timișoara preia conducerea în minutul 48.

UPDATE 2: Scorul este de 1 – 1.

Poli Timișoara egalează în minutul 30 prin Vasluian.

UPDATE 1: Scorul este de 1 – 0.

În minutul 10, Răzvan Pântea a deschis scorul pentru CSM Unirea Alba Iulia.

Echipa pregătită de timișoreanul Alexandru Pelici vine după un succes cu 6-0 la Sebeș, în fața CS Universitar. De partea cealaltă, Poli a învins în runda trecută Progresul Pecica, acasă, scor 4-0.

CSM Unirea Alba Iulia se află pe locul 1, cu 24 de puncte, în timp ce alb-violeții sunt clasați pe locul 2, cu 19 puncte, la egalitate cu locul 3, ocupat de Metalurgistul Cugir, formație față de care are un golaveraj superior.

YouTube video

Povestea unui duel de tradiție

Ultimul succes al timișorenilor pe „Cetate” datează de acum 30 de ani, pe 29 aprilie 1995, când Gușatu marca în minutul 65 al unui meci încheiat 1-0.

De atunci, Politehnica nu a mai câștigat la Alba Iulia, având 9 meciuri consecutive fără victorie, disputate atât în Liga 1, cât și în Liga 2.

Unirea a câștigat 2-1 în 1998, 2-1 în 1999, 6-2 în 2000, 3-2 în 2001, 1-0 în 2002 și 2-1 în 2004, iar trei meciuri s-au terminat la egalitate: 0-0 în 2003, 3-3 în 2009 și 1-1 în 2011.

Duelurile de pe „Cetate” au oferit mereu meciuri spectaculoase, cu goluri și emoții până în ultimul minut.

YouTube video

În ultima confruntare din eșalonul secund, pe 17 septembrie 2011, scorul a fost 1-1, iar din lotul Unirii făcea parte și actualul mijlocaș Alexandru Giurgiu.

sursa video: FRF.tv

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 37 de secunde

Proiect anti-clauze abuzive în garanțiile auto. Ce defecţiuni tehnice la mașini nu vor putea fi excluse de la reparațiile gratuite
Evenimentacum O oră

Spitalele din România vor fi obligate să instaleze camere de supraveghere. Înregistrările vor fi păstrate 60 de zile
Evenimentacum 2 ore

UPDATE VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia – Politehnica Timișoara, 1 – 2. Derby de top, pe Stadionul Cetate
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 21 de ore

FOTO: Drumul Pianului, în modernizare. Lucrări mai scumpe după modificarea TVA. Care este stadiul șantierului pe DJ 704A
Administrațieacum 2 zile

City Index 2025: Alba Iulia, locul 8 în țară la calitatea vieții și inovație urbană. Cel mai performant oraș sub 100.000 locuitori
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 20 de ore

Cum poate o persoană fizică să-și ceară insolvența. Cea mai mare datorie pentru care s-a aplicat legea
Economieacum o zi

Carrefour se pregătește să vândă toate magazinele din România. Ce motive invocă compania franceză
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Comunicat: PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
Evenimentacum 3 zile

Comunicat PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 ore

UPDATE VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia – Politehnica Timișoara, 1 – 2. Derby de top, pe Stadionul Cetate
Evenimentacum 8 ore

FOTO: Judoka CS Unirea Alba Iulia, Laura Bogdan, locul 2 la Campionatul Național Ne Waza U 21
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop
Evenimentacum 11 ore

Horoscop de weekend 25-26 octombrie. Astrele ne îndeamnă să privim dincolo de suprafață, să explorăm profunzimile emoționale
Actualitateacum o zi

Comunicat: Descoperă gusturile lumii în România. Harta restaurantelor etnice
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 3 zile

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum O oră

Spitalele din România vor fi obligate să instaleze camere de supraveghere. Înregistrările vor fi păstrate 60 de zile
Evenimentacum 5 ore

VIDEO: Motivul pentru care foarte multe gravide aleg să își monitorizeze sarcina și să nască la spitalul din Sebeș
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 4 ore

Ministerul Educației: Studiile în programele de licență cu dublă specializare se reiau din anul universitar 2025-2026
Presiunea părinților asupra copiilor
Educațieacum 9 ore

Elevii au intrat în vacanță, prima din anul școlar 2025-2026. Când începe al doilea modul de cursuri
Mai mult din Educatie