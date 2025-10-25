Connect with us

Eveniment

VIDEO: Motivul pentru care foarte multe gravide aleg să își monitorizeze sarcina și să nască la spitalul din Sebeș

Publicat

acum 39 de secunde

Foarte multe femei din județul Alba, dar și din alte orașe vecine aleg să își monitorizeze sarcin, dar și să nască la Spitalul din Sebeș. 

Secția de ginecologie și materinitatea spitalului sunt alese de peste 500 de femei care nasc anual în Sebeș. Maternitatea din Sebeș a fost recent renovată și modernizată cu o investiție de peste 9, 5 milioane de lei. 

Cele două secții, ginecologia și maternitatea trebuie să meargă ”mână în mână” pentru a oferi un act medical adecvat pacientelor. Cei trei medici ai secției de Ginecologie, Călian Septimiu, Ioan Casian Lăncrajan și Lucian Radu au explicat pentru alba24.ro, de ce foarte multe femei din județul Alba, dar și din împrejurimi aleg să nască la Sebeș.

YouTube video

”Ca număr de paciente, de la an la an s-a observat o ușoară creștere. Numărul intervențiilor a crescut, iar noi dorim să oferim un act medical de calitate, în condiții optime de confort și siguranță”, a declarat șeful secției, medicul Călian Septimiu.

Doctorul Ioan Lăncrăjan a explicat de ce spitalul din Sebeș este căutat de un număr mare de femei anual.

Ioan Lăncrăjan: Secția de ginecologie din Sebeș are o tradiție îndelungată

”Vrem să ducem mai departe această tradiție, să oferim servicii medicale de calitate și condiții hoteliere mult mai bune, odată cu renovarea maternității. Eu cred că acest lucru face ca secția noastră să fie atractivă și pentru medici.

Deși am funcționat timp de un an și jumătate în cealaltă parte a clădirii, numărul nașterilor nu a scăzut. Pacientele continuă să vină, iar secția de ginecologie din Sebeș nu deservește doar municipiul Sebeș, ci întreg județul Alba și chiar județele limitrofe.

Avem paciente din Petroșani, din județul Sibiu, din Ocna Mureș până în Petroșani, și din Câmpeni până în Miercurea Sibiului. Pacientele se adresează secției noastre, iar noi considerăm că facem un lucru bun aici, la Sebeș, și vom continua să o facem la fel de bine și pe viitor”, a precizat Ioan Lăncrăjan.

O mare echipă

De asemenea, doctorul Lucian Radu a spus că: ”noi suntem o echipă aici și doresc să mulțumesc întregului personal care ne sprijină și care a contribuit la faptul că am ajuns unde suntem astăzi. Mă refer la toate categoriile de personal, de la infirmiere și asistente până la întreg colectivul care participă la activitatea secției, inclusiv asistentele de sală.

Noi funcționăm ca un întreg, într-un sistem bine organizat și, așa cum ați întrebat mai devreme, de ce avem o adresabilitate atât de mare? Pentru că funcționăm bine, după părerea mea”, au declarat acesta.

 

 

 

