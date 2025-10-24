Comunicat: Descoperă gusturile lumii în România. Harta restaurantelor etnice

Fundația Arta, în parteneriat cu site-ul EthnicMarket.ro, lansează prima hartă a restaurantelor etnice din România – un proiect dedicat diversității culinare și descoperirii gusturilor lumii chiar aici, acasă. Harta reunește locuri din întreaga țară unde se poate savura mâncare etnică – de la restaurante și bistrouri, până la mâncare stradală sau spații din food court-uri.

Pentru început, platforma include 100 de restaurante din București, reprezentând bucătării din toate colțurile lumii: chinezească, japoneză, libaneză, indiană, georgiană, cubaneză sau africană. În următoarele luni, harta se va extinde cu alte restaurante din Capitală, dar și din marile orașe ale României.

Proiectul este unul colaborativ, deschis publicului. Oricine poate contribui la completarea hărții, semnalând restaurante etnice care merită incluse. Este suficient să acceseze site-ul EthnicMarket.ro la adresa ethnicmarket.ro/harta și să completeze formularul disponibil în pagină cu câteva informații – locația, specificul și datele de contact ale restaurantului. Fie că este vorba de un local din Brașov, Cluj, Iași sau dintr-un mic oraș, fiecare loc care păstrează sau aduce gusturi din alte culturi își are locul pe hartă.

„Credem că această hartă va deveni un instrument util pentru toți cei care iubesc mâncarea etnică și diversitatea. A merge la un restaurant etnic nu este doar despre gust, ci și despre curiozitate, despre oameni și povești. Uneori, e suficient să împarți o farfurie de mâncare ca să transformi un străin într-un prieten.” — Șerban Cornaciu, responsabil comunicare, proiectul Mâncarea ne aduce împreună.

Harta restaurantelor etnice face parte din proiectul „Mâncarea ne aduce împreună – rețete etnice vechi și noi din România”, inițiat de Fundația Arta, care își propune să arate cum mâncarea poate fi o punte între oameni, tradiții și culturi.

Despre proiect – ethnicmarket.ro/proiectul-mancarea-ne-aduce-impreuna/

„Mâncarea ne aduce împreună – rețete etnice vechi și noi din România” este un proiect realizat de Fundația Arta, care explorează trecutul și viitorul gastronomiei românești dintr-o perspectivă multietnică și multiculturală.

Despre Fundația Arta – fundatiaarta.ro

Fundația Arta este o organizație non-profit fondată în anul 1997 care are ca scop sprijinirea și promovarea artelor vizuale în contextul mai larg al nevoii de a sprijini dezvoltarea exprimărilor artistice în România, propune promovarea culturii și civilizației românești, conservarea patrimoniului cultural românesc în sens larg, prin proiecte interdisciplinare.

Printre proiectele fanion ale Fundației ARTA sunt filmele documentare care aduc în fața spectatorului o față puțin cunoscută sau de-a dreptul necunoscută a României. Fundația ARTA mai defășoară proiecte de conservare și repunere în circuitul cultural a caselor tradiționale sau de aducere în circuitul public a unor arhive private.

Mâncarea ne aduce împreună este un proiect al Fundației Arta de păstrare și promovare a patrimoniului cultural imaterial. Proiectul cultural este co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

