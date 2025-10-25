Connect with us

Elevii au intrat în vacanță, prima din anul școlar 2025-2026. Când începe al doilea modul de cursuri

Presiunea părinților asupra copiilor

Publicat

acum O oră

Elevii au intrat în vacanța de toamnă, prima din anul școlar 2025-2026. Aceasta durează până duminică, 2 noiembrie, iar de luni, 3 noiembrie, începe modulul al doilea.

Astfel, vacanța de toamnă începe sâmbătă, 25 octombrie 2025 și se încheie duminică, 2 noiembrie 2025 (inclusiv).

Modulul al doilea va începe luni, 3 noiembrie, și se va desfășura până vineri, 19 decembrie 2025, când urmează vacanța de iarnă, cea mai lungă din an.

Potrivit structurii oficiale aprobate de Ministerul Educației, anul școlar 2025-2026 va include cinci module de curs și cinci vacanțe, urmate de vacanța de vară.

Și în acest an școlar este prevăzută vacanța de schi, o perioadă mobilă stabilită de fiecare inspectorat școlar județean.

Așadar, elevii din județul Alba vor avea vacanța de schi în ultima săptămână din luna februarie, între 23 februarie și 1 martie 2026, potrivit deciziei Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Vacanțele din anul școlar 2025 – 2026

  • Vacanța de toamnă: de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025;
  • Vacanța de iarnă: de sâmbătă, 20 decembrie, 2025, până miercuri, 7 ianuarie 2026;
  • Vacanța de schi: între 9 februarie – 1 martie 2026 (situația pe județe mai sus);
  • Vacanța de Paște: de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026;
  • Vacanța de vară: de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

Structura anului școlar 2025 – 2026

  • Modul 1: 8 septembrie 2025 – 24 octombrie 2025;
  • Modul 2: 3 noiembrie 2025 – 19 decembrie 2025;
  • Modul 3: din 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, sau până vineri, 13 februarie 2026 / 20 februarie 2026, în funcție de decizia inspectoratelor școlare județene sau al municipiului București, după consultarea cu părinții, elevii și profesorii din fiecare unitate de învățământ.
  • Modul 4: din 16 februarie 2026, sau luni, 23 februarie 2026 / 2 martie 2026, în funcție de decizia inspectoratelor școlare județene sau al municipiului București, până vineri, 3 aprilie 2026.
  • Modul 5: 15 aprilie 2026 – 19 iunie 2026.
Ultimele articole pe alba24
