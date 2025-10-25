Connect with us

Eveniment

România trece la ora de iarnă. Noaptea în care ceasurile se vor da înapoi cu o oră. 26 octombrie, cea mai lungă zi din an

Publicat

acum 50 de secunde

România trece la ora de iarnă. România se pregătește să treacă oficial la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie, când ceasurile se vor da înapoi cu o oră. Astfel, ora 4:00 va deveni ora 3:00, iar ziua de duminică, 26 octombrie va fi cea mai lungă din an, va avea 25 de ore.

Trecerea la ora de iarnă nu are legătură directă cu condițiile meteorologice, ci cu lumina naturală. Pe măsură ce zilele devin mai scurte, ora oficială este ajustată astfel încât răsăritul să aibă loc mai devreme, pentru ca oamenii să beneficieze de mai multă lumină dimineața.

Ora de iarnă, denumită și „ora standard”, marchează revenirea la ritmul natural al luminii solare. Aceasta este opusul orei de vară, introdusă pentru a profita mai mult de lumina naturală pe timpul serii.

Trecerea la ora de iarnă înseamnă dimineți mai luminoase și seri întunecate mai devreme, odată cu scurtarea zilelor din sezonul rece, scrie Mediafax.ro.

Cum ne influențează trecerea la ora de iarnă

Această schimbare nu este doar un simplu ritual anual: ea influențează ritmul nostru biologic. Medicii și specialiștii în somnologie atrag atenția că schimbarea orei poate influența ritmul biologic, în special în primele zile, când pot apărea stări de oboseală, dificultăți de concentrare și somn mai puțin odihnitor.

Pentru o adaptare mai ușoară, specialiștii recomandă ajustarea treptată a programului de somn cu câteva zile înainte, prin culcarea cu 15–20 de minute mai devreme. Expunerea la lumină naturală dimineața ajută organismul să se sincronizeze mai repede cu noul ritm, iar mesele ușoare și evitarea cafelei seara contribuie la un somn mai bun.

Se recomandă, de asemenea, menținerea unui program constant pentru orele de masă și odihnă, efectuarea de mișcare în aer liber și evitarea expunerii la ecrane seara.

În primele zile după trecerea la ora de iarnă, atenția în trafic trebuie sporită, deoarece oboseala și vizibilitatea redusă pot influența reflexele.

Cei mai afectați sunt copiii și vârstnicii, al căror organism are nevoie de mai mult timp pentru a se adapta.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 51 de secunde

România trece la ora de iarnă. Noaptea în care ceasurile se vor da înapoi cu o oră. 26 octombrie, cea mai lungă zi din an
Evenimentacum O oră

Pensiile speciale ale primarilor și președinților de consilii județene, suspendate până în 2027, ar putea fi eliminate definitiv
Evenimentacum 2 ore

MESAJE de Sfântul Dumitru 2025: Urări de bine pentru familie, prieteni sau colegi care-și sărbătoresc onomastica
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

FOTO: Drumul Pianului, în modernizare. Lucrări mai scumpe după modificarea TVA. Care este stadiul șantierului pe DJ 704A
Administrațieacum 2 zile

City Index 2025: Alba Iulia, locul 8 în țară la calitatea vieții și inovație urbană. Cel mai performant oraș sub 100.000 locuitori
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum o zi

Cum poate o persoană fizică să-și ceară insolvența. Cea mai mare datorie pentru care s-a aplicat legea
Economieacum o zi

Carrefour se pregătește să vândă toate magazinele din România. Ce motive invocă compania franceză
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Comunicat: PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
Evenimentacum 4 zile

Comunicat PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 6 ore

UPDATE VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia – Politehnica Timișoara, 1 – 2. Derby de top, pe Stadionul Cetate
Evenimentacum 12 ore

FOTO: Judoka CS Unirea Alba Iulia, Laura Bogdan, locul 2 la Campionatul Național Ne Waza U 21
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop
Evenimentacum 15 ore

Horoscop de weekend 25-26 octombrie. Astrele ne îndeamnă să privim dincolo de suprafață, să explorăm profunzimile emoționale
Actualitateacum o zi

Comunicat: Descoperă gusturile lumii în România. Harta restaurantelor etnice
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 4 zile

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

Spitalele din România vor fi obligate să instaleze camere de supraveghere. Înregistrările vor fi păstrate 60 de zile
Evenimentacum 9 ore

VIDEO: Motivul pentru care foarte multe gravide aleg să își monitorizeze sarcina și să nască la spitalul din Sebeș
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 8 ore

Ministerul Educației: Studiile în programele de licență cu dublă specializare se reiau din anul universitar 2025-2026
Presiunea părinților asupra copiilor
Educațieacum 13 ore

Elevii au intrat în vacanță, prima din anul școlar 2025-2026. Când începe al doilea modul de cursuri
Mai mult din Educatie