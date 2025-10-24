FOTO: Drumul Pianului, în modernizare. Lucrări mai scumpe după modificarea TVA. Care este stadiul șantierului pe DJ 704A

Consilierii județeni au aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului aferenți obiectivului de investiții „Modernizare drum județean DJ 704 A, DN7 – Pianu de Jos”, ca urmare a modificării cotei standard de TVA la 21%.

Investiția are finanțare prin programul ”Anghel Saligny”.

Datele investiției au fost actualizate în 2024, după finalizarea procedurilor de achiziție. Lucrările au început în septembrie 2024, fiind executate de Drumuri și Poduri Locale Alba SA.

Până în prezent au fost emise 6 situații de lucrări în valoare de 6.442.917,33 lei fără TVA. La 1 august 2025 restul de executat era de 3.930,783,88 lei din care lucrări de construcții-montaj de 2.841.959,78 lei.

Pentru acest rest s-a majorat TVA de la 19% la 21%. Valoarea totală a investiției, fără TVA va fi de 12.460.180,40 lei, din care lucrări de construcții-montaj 11.068.244,74 lei.

Drumul Pianului. Datele actualizate ale investiției

Valoarea totală a investiției: 13.282.067,26 lei inclusiv TVA

din care valoarea lucrărilor de construcții-montaj: 11.642.246,21 lei

Valoarea finanţată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA): 13.098.874,34 lei

Valoarea finanțată de CJ Alba: 183.192,92 lei

Lungime drum modernizat: 5,097 km

Lucrări: strat fundație, șanțuri/rigole, trotuare, consolidare, 1 pod, îmbrăcăminte rutieră

Drumul Pianului. Stadiul lucrărilor

Marius Hațegan, vicepreședinte CJ Alba, a precizat că a verificat stadiul lucrărilor.

”Am fost și pe șantierul prin care modernizăm Drumul Pianului (DJ 704 A). Lucrările înaintează puternic, iar în prezent se toarnă asfalt pe sensul de mers dinspre Sebeș către Pianu. Această investiție va fi finalizată, așa cum am mai declarat, în cursul acestui an”, a scris acesta, pe pagina sa de Facebook.

Drumul Pianului. Context

Drumul județean DJ 704 A: DN 7 (Sebeş) – Pianu de Jos – Pianu de Sus – Strungari -Răchita – DN 67 C (Sebeşel) traversează localităţile Pianu de Jos, Pianu de Sus, Strungari, Răchita, asigurând legătura cu drumul național DN7 și drumul național DN1.

Are lungimea totală de 24,393 km. Era asfaltat între km 0+000 – 0+280 și 5+050 – 24+393. Restul de 4,770 km este pietruit.

Tronsonul de 5,097 km de la km 0+000 la km 5+097 din drumul județean DJ704 A vizat pentru modernizare este situat pe teritoriul administrativ al UAT Sebeș, Vințu de Jos și Pianu.

Din punct de vedere al structurii rutiere acest tronson era asfaltat pe primii 280 m și pietruit restul lungimii. Era în stare rea de viabilitate.

foto: Marius Hațegan/ Facebook

