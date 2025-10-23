City Index 2025: Alba Iulia, locul 8 în țară la calitatea vieții și inovație urbană. Cel mai performant oraș sub 100.000 locuitori

City Index 2025: Alba Iulia, locul 8 în țară la calitatea vieții și inovație urbană. Municipiul Alba Iulia se află pe locul 8 într-un clasament general al orașelor reședință de județ, în cadrul celei de-a doua ediții a City Index, o analiză comparativă care măsoară performanța celor 41 de municipii reședință de județ din țară după calitatea locului, prosperitate și vibrație.

Potrivit raportului, cel mai performant oraș din România rămâne și în acest an municipiul Cluj-Napoca. Acesta este urmat de București, Sibiu, Brașov, Timișoara, Oradea, Iași, Alba Iulia, Constanța și Târgu Mureș. Pe ultimele locuri se află Giurgiu, Brăila, Alexandria, Călărași și Slobozia.

Institutul pentru Orașe Vizionare (IOV) a lansat cea de-a doua ediție a CITY INDEX, care analizează 51 indicatori care reflectă diverse aspecte ale performanței urbane, grupate în trei componente principale: calitate, prosperitate și vibrație. Aceste componente reprezintă lentilele prin care este privită realitatea orașelor, evidențiind aspecte-cheie pentru o analiză cuprinzătoare și echilibrată a performanței acestora.

City Index 2025: Alba Iulia, locul 8 în țară la calitatea vieții și inovație urbană

În topul celor mai calitative orașe, în care au fost analizate domenii precum atracții, conectivitate, mediu natural, educație și sănătate, Alba Iulia ocupă poziția 7.

Totodată, municipiul Alba Iulia ocupă locul 6 în clasamentul orașelor prospere, în care au fost luate în considerare domenii precum economie, finanțe publice, dinamică socială și tehnologie și cunoaștere.

În clasamentul orașelor după „vibrație”, care a inclus domenii precum cultură și sport, divertisment, vitalitate socială și turism, Alba Iulia ocupă poziția 12.

Alba Iulia – un municipiu care a reușit să depășească dezavantajul dimensiunii

Potrivit raportului, Alba Iulia este un exemplu de oraș mediu care a reușit să depășească dezavantajul dimensiunii și să intre în Top 10 CITY INDEX, printr-o strategie proprie, coerentă și consecventă. Cu o populație de circa 70.000 de locuitori, municipiul este unul dintre puținele orașe care și-au crescut populația între recensămintele din 2011 și 2021.

Fără a imita marile centre urbane, Alba Iulia a mizat pe transformarea patrimoniului istoric într-un motor de dezvoltare, generând o nouă economie locală bazată pe turism, servicii și evenimente și susținută de dinamismul zonei periurbane.

În primele două ediții ale City Index, Alba Iulia a fost o adevărată surpriză. Într-un clasament în care, inevitabil, orașele mari tind să atragă atenția și să confirme așteptările, un municipiu de dimensiuni medii a reușit să spargă tiparele.

„Capitala Marii Uniri” s-a menținut doi ani consecutivi în top 10 al celor mai performante municipii reședință de județ, fiind singurul oraș sub 100.000 de locuitori care a atins această bornă.

Datele obiective din CITY INDEX conturează un profil complex: puncte forte notabile în domenii ce țin de calitatea vieții.

Orașul este lider național în ceea ce privește calitatea sistemului de educație, atractivitatea sa culturală și cadrul natural înconjurător – alături de provocări structurale care nu pot fi ignorate. Alba Iulia este printre puținele centre urbane din țară cu o dinamică demografică pozitivă, atrăgând locuitori noi în contextul unui trend național de scădere.

Provocările: economie locală fragilă și turism insuficient valorificat

Deși performanțele educaționale și de guvernanță sunt remarcabile, raportul subliniază și zonele unde Alba Iulia are nevoie de un nou impuls.

La capitolul ”Prosperitate”, orașul se situează abia pe locul 6 în țară, cu o dependență ridicată de investițiile publice și o prezență modestă a companiilor mari. Economia locală rămâne în continuare bazată pe servicii, administrație și educație, cu un sector industrial relativ redus comparativ cu orașe precum Oradea, Sibiu sau Cluj-Napoca.

Destinație cu potențial uriaș, dar insuficient valorificată

În domeniul turismului, Alba Iulia continuă să fie o destinație cu potențial uriaș, dar insuficient transformat într-o industrie economică constantă. Raportul notează că durata medie de ședere a vizitatorilor este încă scăzută, iar rata de ocupare a spațiilor de cazare rămâne sub nivelul altor centre istorice comparabile.

Pe de altă parte, datele scot la iveală și provocările structurale. Performanța economică generală este încă moderată, structura demografică este una de îmbătrânire, iar infrastructura de sănătate și modelul turistic – deși în creștere – indică un potențial consistent de îmbunătățire.

Cu toate acestea, Alba Iulia rămâne pe o traiectorie ascendentă, confirmată de poziția a 8-a în ediția City Index 2025.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News