XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara

acum O oră

Alba Iulia devine, pentru un weekend, capitala inovației și a educației tehnologice. Peste 100 de elevi pasionați de robotică din 15 echipe FIRST Tech Challenge se reunesc la XEO Talks 2025, eveniment ajuns la a VIII-a ediție, organizat de echipa XEO a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan”.

Timp de trei zile, conferințele, atelierele și dialogurile cu speakeri din educație, industrie și civic-tech vor transforma universitatea albaiuliană într-un laborator al viitorului, unde ideile prind viață prin tehnologie și colaborare.

Deschiderea oficială are loc vineri, 24 octombrie 2025, la ora 16:00, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Sâmbătă și duminică (25–26 octombrie) continuă conferințele și atelierele pe tot parcursul zilei.

  • XEO Talks 2025 la Alba Iulia. Program:
  • Vineri, 24 octombrie, 16:00 – Deschiderea oficială XeoTalks 2025,
  • Sâmbătă, 25 octombrie – Conferințe & ateliere,
  • Duminică, 26 octombrie – Conferințe & ateliere.

În același cadru, echipa de robotică XEO a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” organizează ediția a VIII-a a XeoTalks – un eveniment care reunește 15 echipe din comunitatea FIRST Tech Challenge (FTC) și o serie de speakeri din educație, industrie și civic-tech.

Din toate colțurile țării — de la Iași la Galați, de la Cluj la Pitești, de la Sebeș la Cugir — vin tineri care cresc, an de an, comunitatea FIRST Tech Challenge (FTC) din România.

Participă echipele: Aces (Cluj), Peppers (Iași), StarTech (Satu Mare), 4D Robotics (Pitești), LightBulb (Pitești), StarLight (Pitești), RUBIX (Blaj), Star B1T0 (Sebeș), IDeaL Electronics (Cugir), Esentza Robotics (Beclean), PrimeTech (Cluj), Phoenix (Cluj), DynaByte (Galați).

Timp de trei zile, tinerii vor lua parte la conferințe și ateliere interactive pe teme actuale precum inteligența artificială, gestionarea emoțiilor în mediul digital, leadershipul, managementul resurselor și proiectarea de algoritmi.

XEO Talks a devenit o platformă de dialog între elevi, profesori, mentori și lideri ai comunității – o punte între școală și viitor, între curiozitate și tehnologie.

Pe lângă sesiunile de învățare, participanții vor explora Cetatea Alba Carolina, vor interacționa cu specialiști din domenii diverse și vor descoperi exemple concrete de colaborare între mediul academic, administrație și mediul privat.

Printre speakerii invitați:

  • Crina Gilia — conferință „Tu, cu reguli clare”
    Sebastian Onac — conferință „Curajul de a construi viitorul”
  • Andrei Tulbure — atelier: „Dincolo de algoritm”
  • Flavizzio — conferință „Hobby-uri și afaceri”
  • Diana Brat — atelier: „De la idee la realitate”
  • Bogdan Paraschivoi — conferință „Investind în tine”
  • Gheorghe Achim — atelier: „Pasiunea din spatele construcției”
  • Costea Daniel — atelier: „Investiții pentru începători”

„Poate că, totuși, viitorul sună bine. Când pui împreună pasiunea elevilor, mentoratul profesorilor și deschiderea comunității, obții energie autentică și inovație cu sens” au transmis membrii echipei XEO.

Evenimentul are drept parteneri Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”, instituția care a format echipa XEO și co-organizator educațional al evenimentului și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – gazda XeoTalks și partener academic, care oferă spațiile, cazarea elevilor și cadrul de dialog între liceeni și mediul universitar.

De asemenea, evenimentul este susținut de mai multe companii private din județ.

XeoTalks promovează inovația, creativitatea și munca în echipă – valori esențiale în comunitatea FIRST Tech Challenge România, transmit organizatorii.

