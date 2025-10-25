Connect with us

Eveniment

Spitalele din România vor fi obligate să instaleze camere de supraveghere. Înregistrările vor fi păstrate 60 de zile

Publicat

acum O oră

Spitalele din România vor fi obligate să instaleze camere de supraveghere. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri că odată cu modificarea legislaţiei din România, toate spitalele publice din ţară vor fi obligate să instaleze camere de supraveghere video şi să păstreze înregistrările pentru maxim 60 de zile. 

„În multe spitale publice din România există în momentul de faţă camere de luat vederi, există şi butoane de panică, dar pentru că nu exista legislaţie, camerele de monitorizare nu înregistrau imagini.

Odată cu modificarea legislativă, unităţile sanitare vor fi obligate, acolo unde există camere de luat vederi, să monitorizeze şi să înregistreze imaginile pentru maxim 60 de zile. Acolo unde nu există, timp de doi ani de la momentul apariţiei în Monitorul Oficial, să instaleze astfel de camere”, a afirmat ministrul Sănătăţii, citat de Agerpres.

Alexandru Rogobete a precizat că prin proiectele derulate prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă a semnat deja peste 200 de contracte cu unităţi medicale.

„Vă pot spune cu certitudine că, din proiectele PNRR derulate de Ministerul Sănătăţii, au fost semnate 207 contracte. Practic sunt 207 spitale. E un procent important. Peste 70% din ele au şi astfel de soluţii de monitorizare video şi sisteme digitale de alertare”, a spus ministrul Rogobete.

