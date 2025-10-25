Blaj
Volei Alba Blaj, victorie împotriva formației Dinamo București, în etapa a doua a Diviziei A1 la volei feminin
Volei Alba Blaj a câștigat sâmbătă seara meciul împotriva formației Dinamo București, în cadrul etapei a doua a Diviziei A1 la volei feminin. La partida disputată în sala polivalentă din Blaj au asistat peste o mie de suporteri.
Meciul dintre Volei Alba Blaj și Dinamo București s-a încheiat cu scorul de 3 – 1 (25-23, 25-13, 19-25, 25-22).
În prezent, Volei Alba Blaj ocupă locul 2 în clasament (cu 4 puncte), după CSM Corona Brașov. Echipa din Blaj a pierdut în urmă cu o săptămână partida împotriva formației CSO Voluntari, cu scorul de 3-2.
Potrivit calendarului Campionatului Național – Divizia A1 feminin 2025-2026, în etapa a III-a, Volei Alba Blaj va întâlni pe 1 noiembrie, de la ora 18:30, formația CSM Lugoj. Partida se va disputa în Sala polivalentă I. K. Ghermănescu.
