Blaj

Volei Alba Blaj, victorie împotriva formației Dinamo București, în etapa a doua a Diviziei A1 la volei feminin

Publicat

acum 1 minut

Volei Alba Blaj a câștigat sâmbătă seara meciul împotriva formației Dinamo București, în cadrul etapei a doua a Diviziei A1 la volei feminin. La partida disputată în sala polivalentă din Blaj au asistat peste o mie de suporteri. 

Meciul dintre Volei Alba Blaj și Dinamo București s-a încheiat cu scorul de 3 – 1 (25-23, 25-13, 19-25, 25-22).

În prezent, Volei Alba Blaj ocupă locul 2 în clasament (cu 4 puncte), după CSM Corona Brașov. Echipa din Blaj a pierdut în urmă cu o săptămână partida împotriva formației CSO Voluntari, cu scorul de 3-2.

Potrivit calendarului Campionatului Național – Divizia A1 feminin 2025-2026, în etapa a III-a, Volei Alba Blaj va întâlni pe 1 noiembrie, de la ora 18:30, formația CSM Lugoj. Partida se va disputa în Sala polivalentă I. K. Ghermănescu.

Ultimele articole pe alba24
