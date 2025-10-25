Pensiile speciale ale primarilor și președinților de consilii județene, suspendate până în 2027, ar putea fi eliminate definitiv

Pensiile speciale ale primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților de consilii județene, suspendate în prezent până la 1 ianuarie 2027, ar putea fi eliminate, prevede un proiect legislativ înregistrat la Senat.

Propunerea legislativă pentru eliminarea pensiilor speciale ale primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților ai consiliilor județene, a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere pe 22 octombrie.

Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, toate persoanele care începând cu anul 1992 au deținut calitatea de primar, viceprimar, președinte sau vicepreședinte al consiliului județean și care îndeplinesc condițiile vârstei standard de pensionare, ale vârstei standard de pensionare reduse așa cum sunt prevăzute de legislația privind sistemul de pensii publice sau cele prevăzute de alte legi speciale au dreptul, la încetarea mandatului, la o indemnizație lunară pentru limită de vârstă.

Cuantumul indemnizației pentru limită de vârstă se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,40% din indemnizația brută lunară aflată în plată. Cuantumul indemnizației pentru limită de vârstă se acordă în limita a trei mandate (12 ani, 144 luni), cu condiția ca persoanele să fi exercitat cel puțin un mandat complet de primar, viceprimar, președinte sau vicepreședinte al consiliului județean.

Potrivit OUG 57/2019, indemnizația pentru limită de vârstă se cumulează cu orice tip de pensie stabilită în sistemul public de pensii sau în alt sistem de pensii neintegrat sistemului public. De asemenea, indemnizația pentru limită de vârstă este supusă impozitului pe venit și contribuției de asigurări sociale de sănătate.

„Spre exemplu, un fost preşedinte al Consiliului Judeţean ar avea dreptul la o pensie specială de minim 6.260 RON / lună (48 luni x 0,40% x 32.603 RON) şi maxim 18.780 RON /

lună (144 luni x 0,40% x 32.603 RON), de aproape 7 on mai mare ca pensia medie normală în România, de doar 2.816 RON” susțin inițiatorii proiectului, doi parlamentari de la USR.

Pensiile speciale ale primarilor și președinților de consilii județene ar putea fi eliminate

Propunerea legislativă abrogă Articolul 210 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care reglementează pensia special a aleşilor locali.

„Această iniţiativă nu este doar o opţiune internă de politică bugetară, ci un imperativ european. Prin angajamentele luate în Planul Naţional de Redresare și Rezilienţă (PNRR), România s-a obligat să reducă cheltuielile cu pensiile speciale, măsură concretizată prin îndeplinirea Jalonului 215.

Deşi pensia specială pentru aleşii locali este, în prezent, suspendată (urmând să fie reintrodusă după 1 ianuarie 2027), o simplă suspendare temporară nu satisface cerinţa de reformă permanentă şi nu înlătură viitoarea povară bugetară. Abrogarea definitivă este singura modalitate prin care putem asigura îndeplinirea acestui jalon şi, implicit, evitarea riscului de a pierde finanţarea de 869 de milioane de euro din fondurile europene”, susțin inițiatorii, în expunerea de motive.

Potrivit parlamentarilor, pensia specială se adresează tuturor persoanelor care au deţinut funcţia de primar, viceprimar, preşedinte sau vicepreşedinte de consiliu judeţean începând cu anul 1992.

„O reactivare neaşteptată a acestui drept ar genera, pe lângă o cheltuială anuală imensă, o masă critică de dosare și obligaţii de plată care ar compromite ireversibil ţintele de deficit şi angajamentele fiscale”, mai susțin inițiatorii.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News