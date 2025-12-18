Furnizarea apei potabile, întreruptă la Vințu de Jos, după o avarie la rețea

Locuitorii din Vințu de Jos au rămas fără apă potabilă, joi dimineața, din cauza unei avarii la rețea.

Apa CTTA SA Alba Sucursala Alba Iulia a anunțat întreruperea furnizării apei potabile în localitatea Vințu de Jos, din cauza unei avarii a sistemului de distribuție a apei potabile.

”La repunerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate, în acest caz rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere”, precizează compania.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar pot fi semnalate la:

numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00)

Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numerele de telefon 0258 810 521/ 0258 810 463 (în afara programului Call Center).

