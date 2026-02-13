Garda de Mediu Alba investighează o posibilă poluare a râului Arieș, la Albac. Probe de apă, prelevate din zona stației de epurare

Garda de Mediu Alba investighează o posibilă poluare a râului Arieș, la Albac. Comisarii s-au autosesizat în urma unei postări pe Facebook, s-au deplasat la fața locului și au luat probe de apă, din zona stației de epurare.

„În urma unor postări pe rețeaua de socializare facebook, ne-am autosesizat în ceea ce privește posibilitatea deversării de ape uzate în râul Arieș.

În acest sens o echipă de comisari din cadrul CJ Alba al GNM ne-am deplasat impreună cu colegii de la Apele Române, in zona comunei Albac pentru a cerceta la fața locului cele prezentate în filmările de pe Facebook.

Sau luat probe de apă din zona stației de epurare precum si de la ieșirea din această stație iar în urma rezultatelor vom lua măsurile legale care se impun.

Menționăm pe această cale că nu vom tolera sub nici o formă nici un fel de abatere de la legislația de mediu spunând cu subiect și predicat că toți cei care nu respectă legea vor avea parte de sancțiuni aspre”, au transmis reprezentanții Gărzii de Mediu Alba.

