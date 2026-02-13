Bărbat din Sibiu, închis la Penitenciarul Aiud. Pentru ce infracțiune a fost condamnat și cât va sta după gratii

Un bărbat din Sibiu își va petrece următorul an după gratii, după ce a fost condamnat pentru lovire sau alte violențe.

Potrivit IPJ Alba, la data de 12 februarie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din municipiul Sibiu, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de către Judecătoria Sibiu.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News