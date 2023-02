Ger în Alba și în țară: recorduri de valori negative. Temperatura resimțită la Arieșeni a fost de minus 24 de grade Celsius

Temperaturile minime au ajuns la recorduri pentru această iarnă, în noaptea de duminică spre luni, dar zilele următoare rămân geroase.

Au fost înregistrate temperaturi de -22 C la munte, unde vântul a atins peste 100 km/h la rafală. La multe stații meteo au fost sub -10 C.

Pe vârful Omu au fost -22 C, în munții Țarcu au fost -20 C, dar temperatura resimțită a fost mult mai scăzută, din cauza vântului ce a bătut și cu 110 km/h.

Temperaturi foarte joase au fost în aproape toată țara: -19 C la Târgu Logrești (Gorj) și la Bâlea Lac, – 18 în munții Călimani au fost -18 C, -15 C la Curtea de Argeș și Târgu Lăpuș, -14 C la Băilești și -12 C la Bistrița, Petroșani și Toplița.

Recorduri negative și în Alba

La Alba Iulia, mercurul termometrelor a coborât de dimineață la – 9 grade Celsius, iar în Apuseni a fost mai frig.

Au fost -13 grade la Arieșeni (la ora 6 dimineața), dar, potrivit aplicațiilor meteo, temperatura resimțită din cauza vântului a fost de -24 de grade, potrivit vremea.net.

Spre seară, temperaturile în Apuseni vor scădea din nou spre – 12 grade, dar valoarea resimțită va fi de -19.

Iarna a venit în toată țara nu doar cu frig, ci și cu zăpadă.

